Her şey hastaneye getirilen bir bebekle başladı, inanılmaz gerçek malikane baskınıyla ortaya çıktı: Polisler bile şoke oldu! Kan donduran şüphe

Her şey mayıs ayı başlarında ABD'nin Los Angeles eyaletinde bulunan bir hastaneye getirilen bebekle başladı.

Kafatasının içinde kanama olan bebeğin şiddete uğradığı şüphesi üzerine California'nın zenginlerin yaşadığı bölgelerinden Arcadia'da bulunan 9 odalı lüks bir malikaneye baskın düzenleyen polis, akıl almaz bir manzarayla karşılaştı. İçeride en büyüğü 3 yaşında olan 15 çocuk ile onların bakımını üstlenen dadılar vardı.

Daha sonra Los Angeles'ın çeşitli noktalarında yer alan evlerde altı çocuk daha bulundu. Baskının yapıldığı malikanede yaşayan Çin doğumlu kadın ve erkek, çocukların anne babaları olduklarını iddia etti. Nitekim çocukların doğum belgelerinde de bu kişilerin isimleri geçiyordu. Polisi en çok şaşırtan şey, çocukların ABD'nin dört bir yanında birbirlerine çok yakın zamanlarda dünyaya gelmiş olmasıydı.

Yerel yetkililer 22 çocuğu koruma altına alıp durumu FBI'a bildirdi.

İlerleyen günlerde malikanenin Mark Surrogacy isimli taşıyıcı annelik ajansının merkezi olduğu anlaşıldı. Ajansın birçok çocuğun doğumunu organize ettiği ve malikanede yaşayan Silvia Zhang tarafından idare edildiği ortaya çıktı. Zhang tüm çocukların annesi olduğunu öne sürdü.

Evde bulunan bazı bebeklerin taşıyıcı annesi olan kadınlar The Wall Street Journal'a yaptıkları açıklamada, Zhang'in kendilerini çocuk sahibi olma isteği konusunda kandırdığını söyledi. Gazetenin haberinde taşıyıcı annelerin geçtiğimiz haftalarda FBI'a ifade verdiği ve soruşturmanın özellikle Mark Surrogacy'nin organize ettiği doğumlarla dünyaya gelen bebeklerin satılıp satılmadığı konusuna odaklandığı da belirtildi.

The Wall Street Journal'a konuşan Zhang, bu iddiaları reddederek kendisinin ve eşi olduğunu söylediği kişinin mümkün olduğunca çok çocuk sahibi olmak istediklerini belirtti. Zhang, "Biz bebeklerimizi asla satmıyoruz. Onlara çok iyi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mark Surrogacy için mart ayında bir kız bebek dünyaya getiren Vanity McGoveran da gazeteye yaptığı açıklamada, Zhang'in bu kadar çok çocuğu olduğunu öğrenmenin kendisini şoke ettiğini belirterek, "Acaba insanların bilmesini istemediği bir şeyler mi var?" dedi.

MİLYARLARCA DOLARLIK BİR SEKTÖR

Mark Surrogacy'nin internet sitesinde ajansın misyonunun taşıyıcı annelerle ABD'nin içindeki ve dışındaki çocuk sahibi olmak isteyen çiftler arasında bağlantı kurmak olduğu belirtiliyor. Zhang'in verdiği bilgiye göre, ülkenin farklı noktalarında yaşayan taşıyıcı annelere bu iş için on binlerce dolar ödeme yapılıyor. Ajans yetkilileri anne adaylarını Facebook üzerinden bulup kendilerine Los Angeles'ta yaşayan ve çocuk sahibi olamayan Çinli bir çiftin çocuklarını taşıyacaklarını söylüyor.

Öte yandan soruşturma, ABD'deki taşıyıcı annelik sektörüne dair endişeleri de artırdı. Hızla büyüyen ve şimdiden milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşmış olan bu piyasa, anne baba olmak isteyen çiftlerle onlar için çocuk taşıyabilecek kadınları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Sektörde çalışan profesyoneller, Zhang ve eşinin Çin'le bağlantılarının ve sahip oldukları çocuk sayısının fazlalığının, dikkatleri bugüne kadar çok da sıkı denetlenmeyen bu sektöre çekmesinden ötürü kaygılarını dile getirdi. FBI sözcüsü ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Son yıllarda taşıyıcı annelik sektörüne, taşıyıcı anneliğin yasak olduğu Çin'den para akıyor. Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 2014-2020 yılları arasında ABD'de taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen bebeklerin üçte biri ülke dışındaki ailelerin çocuklarıydı. Bu ailelerden yüzde 41'inin Çin vatandaşı olduğu bilgisi de araştırmada yer aldı. O kadar ki bazı taşıyıcı annelik şirketleri, ABD'de doğan bebeklerin doğrudan vatandaşlık almasını, Çinli ebeveynlere yönelik bir "promosyon" unsuru olarak kullanıyor.

Baskın yapılan malikanede yaşayan çiftin Çin'le doğrudan bir bağlantısı olup olmadığı belli değil. Diğer yandan çiftin çocuklarının toplam sayısı, evlerinin Mark Surrogacy'nin merkezi olmasının sebebi ve şirketin başka müşterileri olup olmadığı akıllardaki pek çok sorudan birkaçı. Zhang, The Wall Street Journal'ın bu bağlamdaki sorularını yanıtlamayı reddetti veya çelişkili yanıtlar verdi.

SÖYLEDİKLERİ YALANLAR BİRER BİRER ORTAYA ÇIKTI

Los Angeles'ta yaşayan bir güzellik uzmanı olan McGoveran, geçen yıl Facebook aracılığıyla kendisine ulaşan Lin Hui isimli kişinin, çocuk sahibi olmakta zorlanan Çinli bir çift için taşıyıcı anne olmak isteyip istemediğini sorduğunu, daha sonra bu kişinin aslında Zhang olduğunu anladığını belirtti.

Mark Surrogacy'nin 2021 tarihli vergi bildiriminde 38 yaşındaki Zhang şirketin yönetici olarak görünüyor. McGoveran ise kadının kendisini anne adayı olarak tanıttığını eşi olduğunu söylediği kişinin adının da Guojun Xuan olduğunu söyledi.

McGoveran'ın anlattığına göre, Zhang genç kadına 65 yaşındaki Xuan'la çocukları olmadığını söyledi. McGoveran da çiftin çocuk sahibi olma isteğini dokunaklı bularak teklifi kabul etti.

Zhang, McGoveran'a 55.000 dolar ödeme sözü verdi ve hamilelik boyunca hem kendisinin hem de küçük yaştaki çocuğunun kira vermeden onlara ait bir evde kalabileceğini belirtti. O sırada barınma problemleri yaşayan McGoveran, bu teklifi çok çekici bulduğu için şüphe uyandıran detayları görmezden geldi.

McGoveran hamileliği boyunca sonradan Mark Surrogacy çalışanı olduğunu öğrendiği iki kadınla muhatap oldu. Anlaşmada ebeveyn olarak adları geçen Zhang ve Xuan, doktor kontrollerine McGoveran'la birlikte gitmedi. McGoveran, Xuan'la sadece anlaşmayı notere onaylatmaya gittikleri gün görüştüğünü bile getirdi.

Hamileliğin sonlarına doğru Zhang, McGoveran'a ergenlik çağındaki bir kızın fotoğraflarını göstererek, "Bu benim kızım" dedi. Bu durum McGoveran'ı şoke etti. Çocuk sahibi olamadığı için yardım etmek istediği kadının boyu kadar çocuğu vardı. McGoveran, mart ayında bir kız bebek dünyaya getirdi.

AYNI EV BİR EMLAK ŞİRKETİNİN DE MERKEZİYMİŞ

The Wall Street Journal'a göre, Xuan Los Angeles'taki Çin asıllı iş insanları arasında oldukça iyi tanınan bir isim. Çeşitli resmi belgelere göre, çift Çinli ortaklarıyla birlikte Yudao Management isimli bir emlak şirketini de yönetiyor. Şirketin eski çalışanlarının ifadeleri, tapu kayıtları ve şirket belgeleri, Yudao'nun paravan şirketler aracılığıyla Los Angeles bölgesinde çoğunluğu iflas ihalelerinden 100'den fazla mülk aldığına işaret ediyor.

Çin'deki resmi kurumlara ait belgeler Xuan'ın ve ailesinin bu ülkede de çeşitli girişimleri olduğunu gösteriyor.

Yudao'nun eski çalışanları The Wall Street Journal'a, Xuan'ı "öğretmen" diye çağırdıklarını, şirketin merkezinin kısa bir süre baskın yapılan malikane olduğunu ve Xuan'ın gün boyu güvenlik kameralarından evde olan biteni izlediğini belirtti. Yine aynı kaynaklar, Mark Surrogacy'nin de aynı evin yatak odalarının birinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Zhang ve Xuan'ın ne zaman çift olduğu belli değil ancak Zhang'in ilk çocuğuna 2011 yılında hamile olduğu ve aynı yıl kendisinden 40 yaş büyük biriyle evlendiği biliniyor. Çiftin ABD'ye taşındığı ve 10 yıl sonra boşandığı da resmi kayıtlarda yer alan detaylardan. Xuan'ın da aynı zamanlarda eşinden boşandığı belgelerde yer alıyor.

Çiftin taşıyıcı anneler yardımıyla bebek sahibi olmaya başladığı tarih ise 2021. Çin'de geçirdiği yıllar boyunca tek çocuk politikasının zararlarına şahit olduğunu, bu nedenle kendisinin gücü yettiğince fazla çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Zhang, "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Üstelik günümüzde çok az insan çocuk sahibi oluyor, bu nedenle biz de çok çocuk sahibi olmak istedik" ifadelerini kullandı.

Xuan yorum taleplerini yanıtlamadı ancak geçmişte Çince yayın yapan bir gazeteye verdiği röportajda benzer gerekçeler dile getirmiş ve hem Zhang'in hem de kendisinin ABD vatandaşı olduğunu dile getirmişti.

AVUKAT İNSAN KAÇAKÇILIĞINDAN ŞÜPHELENDİ

Çiftle ilgili soru işaretleri ilk olarak 2023 yılında gündeme geldi. Taşıyıcı annelerden biri doğumun ardından bebeği almaya daha önce hiç görmediği vekillerin gelmesi üzerine durumu avukatı Rijon Charne'e anlattı. Taşıyıcı anne bu durumu yaşayan başka kadınlar da olduğunu söyleyince Charne, insan kaçakçılığı şüphesiyle kolluk kuvvetlerine başvurdu.

Aynı günlerde Los Angeles'ta görev yapan bir hakimin kararıyla Zhang ve Xuan'ın evine bir müfettiş gönderildi. Birçok taşıyıcı annelik belgesinde Zhang ve Xuan'ın isimlerini gören hakim şüpheye düşmüştü. Ancak müfettiş çiftin evinde olumsuz bir durum olmadığına hükmetti.

Zhang ve Xuan için taşıyıcı annelik belgelerini hazırlayan Avukat Lei Bai ise "Ebeveynleri araştırmak bizim sorumluluğumuz değil. Bu bir gereklilik değil, üstelik kaç taşıyıcı anneniz olduğunu açıklamak da kimsenin zorunluluğu değil" dedi. Bai halen çifti temsil edip etmediği sorusuna ise yanıt vermedi.

Mark Surrogacy'nin sosyal medya hesaplarında "Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yardım ediyoruz" ifadesi yer alıyor ancak Zhang, gazeteye yaptığı açıklamada "Mark Surrogacy sadece bizim ailemize yardım ediyor, başkalarına değil" diye konuştu.

Öte yandan 2023 yılında çıktığı bir mahkemede en az bir düzine çocuğu olduğunu söyleyen Zhang'in farklı taşıyıcı annelere farklı hikayeler anlattığı, bazılarına Mark Surrogacy çok pahalı olduğu için yollarını ayırdıklarını anlattığı ancak hiçbirine şirketin yöneticisi olduğunu açıklamadığı da çeşitli kaynaklar yoluyla açığa çıktı. Zhang ise hedef gösterildiğini ve büyük bir aile kurmak istemenin suç olmadığını belirterek, "Benim insan kaçakçılığı yaptığımı gösteren hiçbir şey yok. Soruşturabilirler. Hiçbir şey bulamayacaklar" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU

Zhand ve Xuan çiftinin kolluk kuvvetleriyle sorunları Temmuz 2024'te başladı. O tarihte polisi arayan bir kişi, evden bağrışma sesleri geldiğini ve çocukların istismar edildiğine dair şüpheleri olduğunu belirtti. Arayan kişi, "Evde 6-7 çocuk var. Kadın sürekli çocuklara bağırıyor" derken polisin bu ihbara nasıl yanıt verdiği net değil.

Bu yıl 6 Mayıs'ta Los Angeles'ta bir hastaneye intrakraniyal (kafatasının içi) kanaması olan bir bebek getirildi. Bu belirti özellikle şiddete uğrayan bebeklerde görüldüğünden, hastane yetkilileri yerel polisten olayı soruşturma yapmasını istedi.

Polis Arcadia'daki malikaneye ayak bastığında içeride en büyüğü 3 yaşında 15 çocuk ve 6 dadı olduğunu gördü. Çocukların hepsinin saçları kazınmıştı. Evde bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri incelendiğinde çocukların popolarına ve yüzlerine vurulduğu ve zorla yere çöktürüldüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca bakıcının, hastanede tedavi gören bebeği ağlarken sarstığı da ortaya çıktı.

Yetkililer çocukları evden alıp Zhang ve Xuan'ı tutukladı ancak dört gün sonra serbest bıraktı. Bu aşamada FBI da sürece dahil oldu. Zhang ise The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, çocukların haksız yere alındığını öne sürdü.

Diğer yandan Mark Surrogacy için çalışan taşıyıcı anneler de birbirlerini bulup örgütlenmeye ve kandırıldıklarını idrak etmeye başladı.

Önce Mark Surrogacy'den bir çalışan McGoveran'ı arayarak dadılardan biriyle ilgili "kötü bir şey" olduğunu bildirdi. Bunun üzerine McGoveran, Zhang'i aradığında çocukların devlet korumasına alındığını öğrendi. McGoveran, Zhang'in çok sayıda çocuğu olduğunu da bu sayede öğrenmiş oldu.

Bir önceki yıl Mark Surrogacy için çalışmış diğer taşıyıcı annelerin bulunduğu bir gruba katılan McGoveran, bazı taşıyıcı annelerin de TikTok paylaşımlarını buldu.

Taşıyıcı annelerin hiçbiri Zhang ve Xuan'ın aynı anda birden fazla kadınla anlaştığını bilmiyordu, Zhang'in Mark Surrogacy'nin yöneticisi olduğunu bilmeyenlerin sayısı da epey yüksekti.

Bütün bunlar üzerine taşıyıcı anneler, "Çocuğunu taşıdığımız insanlar bizden bir şeyler mi saklıyor?" diye sormaya başladı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Arcadia Emniyeti'nden Teğmen Kollin Cieadlo, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, yetkililerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ettiğini, savcılıktan talep gelmesi halinde Zhang ve Xuan'ın yeniden gözaltına alınabileceğini belirtti.

Çocuklar halen koruyucu ailelerin yanında yaşıyor. Yasal olarak Zhang ve Xuan çocukların ebeveynleri. Taşıyıcı annelerin birçoğu avukatlarla görüşüyor ancak çifti dava etmek için gerekli dayanağa sahip olup olmadıkları şüpheli.

Bu yıl başlarında Pennsylvania'da doğan bir bebeğin, Zhang kendisini gidip almadığı için koruma altına alındığı biliniyor. İki kadın ise halihazırda hamile. Zhang'in geçen ay bu kadınlardan biriyle iletişime geçerek, doğum sonrası bebeği hastaneden almasına izin verecek bir belge imzalamasını istediği öğrenildi.

Diğer hamile kadın olan Alexa Fasold ise taşıdığı çocuğun akıbetini bilemediğini, hukuki seçenekleri değerlendirdiğini, kendisinin ve eşinin çocuğa koruyucu aile olmak istediğini belirtti. Fasold, "Bu bebeğin bütün bu olan bitenle hiç alakası yok. Taşıdığım çocuk tamamen masum" diye konuştu.