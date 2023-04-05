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Her şey dudağındaki küçük bir sivilce ile başladı... Doktorlar teşhis koyamıyor...

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#Nancy Morel#Sivilce#İngiltere
Her şey dudağındaki küçük bir sivilce ile başladı... Doktorlar teşhis koyamıyor...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 16:19

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nancy Morel doktorların bile ne olduğunu anlayamadığı bir cilt hastalığı ile mücadele ediyor.

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Nancy henüz 13 yaşındayken dudağında çıkan zararsız bir sivilceyi çok da ciddiye almamıştı. O yaşına kadar herhangi bir cilt rahatsızlığı yaşamadığını belirten genç kız, dudağındaki sivilcenin giderek şiştiğini görünce hastaneye gitti.

DUDAĞINDAKİ MORLUK YÜZÜNE YAYILDI

Doktorlar kızın dudağının şişmesinin nedeninin ilaç alerjisi olduğunu belirterek onu eve gönderdiler ancak bir kaç gün sonra şiş olan dudağında morluklar belirlemeye başladı.

Dudağında çıkıp yavaş yavaş yüzüne yayılan morluklara mide bulantısı ve sersemlik de eşlik edince Nancy ve ailesi yeniden hastanenin yolunu tuttu.

Her şey dudağındaki küçük bir sivilce ile başladı... Doktorlar teşhis koyamıyor...

DOKTORLAR TEŞHİS KOYAMADI

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Devam eden yıllar içinde defalarca kez hastaneye giden ve farklı uzmanlara görünen genç kızın sorununu çözmeye çalışan doktorlar uyguladıkları her tedavide yeniden başa döndü.

"Bir çok test ve biyopsi yapıldı ancak hastalığıma bir türlü teşhis konuamadı. İlk başta yüzümdeki morlukların ürtiker olduğu söylendi ancak yıllar süren tedavi sonrası doktorlar bu teşhisin yanlış olduğunu kabul ettiler. Hayatım hastane randevularıyla dolu. Bir çok farklı doktora gittim ve hala hiçbirinin yüzümdeki hastalığın ne olduğu ile ilgili bir fikri yok" diyen Nancy 18 yaşında olduğunu ve hayatının geri kalanını hastane yollarında geçirmek istemediğini belirtiyor.

Her şey dudağındaki küçük bir sivilce ile başladı... Doktorlar teşhis koyamıyor...

DAYANILMAZ AĞRILARA NEDEN OLUYOR

Belli dönemlerde atak şeklinde ortaya çıkan morlukların dayanılmaz ağrılara neden olduğunu belirten genç kız, bu süreçte yapacağı hiçbir şey olmadığını ağrı kesici aldığını ve buz kompresi ile rahatlamaya çalıştığını belirtiyor.

Olağandışı cilt rahatsızlığı ve tedavi arayışının onu duygusal olarak tükettiğini anlatan Nancy yine de sahip olduğu destek için kendini şanslı hissettiğini söylüyor.

Her şey dudağındaki küçük bir sivilce ile başladı... Doktorlar teşhis koyamıyor...

"BENZERSİZ GÖRÜNMEK HARİKA"

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Sosyal medyada binlerce takipçisi olan genç kız gizemli durumu hakkında hem internette hem de toplum içinde aldığı olumlu tepki karşısında hayrete düştüğünü belirtiyor ve zamanla kendisini benzersiz kılan şeyleri keşfettiğini ve insanlara da bu mesajı vermeye çalıştığını vurguluyor:

"Benzersiz görünmek gerçekten harika bir şey. Eğer herkeste olmayan özel bir durumunuz varsa bunu olumlu olarak kabul edin ve etrafından dolaşın. Sokaktaki insanlar size bakıyor çünkü siz benzersizsiniz" 

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#Nancy Morel#Sivilce#İngiltere

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