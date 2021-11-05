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Her şey birkaç saniye içinde yaşandı... Fotoğraf uğruna canından oldu!

#Selfie Faciası#Uçurumdan Düştü#Lüksemburg
Her şey birkaç saniye içinde yaşandı... Fotoğraf uğruna canından oldu

Tehlikeli yerlerde ilginç pozlar vererek bunları sosyal medyadan paylaşmak son yıllarda çokça karşımıza çıkan bir durum. Ancak bu fotoğraf tutkusu birçok insanın korkunç şekillerde ölmesiyle sonuçlanabiliyor. Bunun son örneği ise Lüksemburg'da uçurumdan düşerek ölen Zoe Snoeks oldu.

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Son yıllarda hayatımıza giren 'selfie faciası' kavramı birçok kişinin ciddi şekilde yaralanmasına hatta hayatını kaybetmesine neden oluyor. Uçurum, şelale kenarı gibi görsel anlamda büyüleyice ancak çok tehlikeli yerlerde fotoğraf çektirip bunları sosyal medyada paylaşmak isteyen sayısız kişi bu sevdaları yüzünden canından oluyor.

Bu durumun son örneği Lüksemburg'da yaptığı tatil sırasında bir uçurumdan düşerek ölen 33 yaşındaki Belçikalı Zoe Snoeks oldu. Talihsiz kadın uçurumun kenarında durarak poz verdiği fotoğraftan sadece saniyeler sonra 30 metreden yere çakılarak hayatını kaybetti.

Joeri Janssen ve Zoe Snoeks 2012 yılında evlenmiş, evlilikleri süresince de karavanlarıyla dünyayı gezmeye başlamıştı. Korkunç olayın yaşandığı Lüksemburg'a gelen çiftin yanlarında iki köpekleri de bulunuyordu. Joeri Janssen "Salgın başladığından beri oraya gidip güzel manzaraların fotoğrafını çekmeyi hayal ediyorduk" derken kazanın yaşandığı gün evlerine dönmeyi planladıklarını da aktardı.

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"O sabah erkenden Ourthe Nehri'nin üzerinde yükselen muhteşem uçurumun fotoğraflarını çekmeye gittik. Her zaman sisli olan bu yer harika manzaralar sunuyordu. Zoe, uçurumun kenarında fotoğraf çektikten sonra bana seslendi ve köpeklerimizi kontrol etmemi istedi. Arkamı dönüp köpeklerimize seslendim. Tekrar geri döndüğümde ise Zoe orada değildi."

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Her şey birkaç saniye içinde yaşandı... Fotoğraf uğruna canından oldu

Joeri Janssen korkunç kazayı bu sözlerle anlatırken her şeyin sadece 5 saniye içinde gerçekleştiğini, hiçbir şey görmediğini ve çığlık sesi de duymadığını söyledi. Aşağı baktığında sadece toz toprakla dolu araziyi gördüğünü söyleyen acılı eş öldüğünden emindim ama yine de ona çaresizce seslendim diyerek yaşadığı kâbus dolu anları basınla paylaştı.

Zoe Snoeks'in cansız bedeni itfaiyeciler, polisler ve scuba dalgıçlarının uzun çabaları sonucu bulundu.

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Janssen "Hemen acil servisi aradım ancak telefonum neredeyse hiç çekmiyordu. Fransızca olarak onlara durumu anlatmaya çalışsam da beni anlamadılar. Ben de hemen yakınlardaki bir otele koşup yardım çağırdım." diyerek durumu anlatırken kendisine karısının öldüğünü söyleyen ekiplerin Fransızca konuşmasına rağmen ne dediklerini hemen anladığını ifade etti.

Her şey birkaç saniye içinde yaşandı... Fotoğraf uğruna canından oldu

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En büyük tutkusu fotoğraf çekmek olan Zoe Snoeks'in eşi ölümünden sonra telefonuna baktığında uçurumun kıyısında çektiği ve hayattaki son fotoğrafı olan selfie'yi bulmuş.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlatıp başlatmayacağı yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.

 

 

 

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#Selfie Faciası#Uçurumdan Düştü#Lüksemburg

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