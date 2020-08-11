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Her gün 1 saat kazandıracak 12 altın kural
İngiliz DailyMail gazetesi, 300 üst düzey yöneticiye zamanı nasıl verimli kullandıklarını sordu. Bu tavsiyelere uyarak günde ekstra 1 saat kazanmak ve sene sonuna kadar çalışmaya ayıracağınız zamanı yarı yarıya düşürmek mümkün.
- İki pizza kuralı: Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a göre, iki pizzanın yetmeyeceği sayıda kişinin katıldığı toplantılar verimsiz oluyor.
- Tek işe odaklanın: Aynı anda birçok iş halletmek, hiçbir işin tamamlanmamasıyla sonuçlanabilir.
- Zeigarnik etkisi: Rus psikolog Bluma Zeigarnik’e göre, tamamlanmamış işler, tamamlanmış işlere göre beynimizde daha çok yer kaplıyor.
- İki dakika kuralı: Buna göre, aklınızı meşgul eden bir iş 2 dakikadan kısa sürüyorsa onu hemen yapın ve kurtulun.
- Dış ses: Çalışırken çevrenizde bulunan hafif dikkat dağıtıcı kafede konuşan insanlar, dalga, şimşek ya da kuş sesleri yaratıcılığınızı artırıyor.
- Aramaları sınırlandırın: Patronunuz, müdürünüz ya da önemli müşterileriniz dışındaki aramalara cevap vermemek zaman kazandırabilir.
- Sıfır okunmamış e-posta: Okunmamış e-postalarınızı sıfırlamak, zihninizi rahatlatıyor.
- Önce zor işleri halledin: Boş kavanoza taş, çakıl ve kum koymayı hayal edin. En efektif sığdırmanın yolu, önce taşları, sonra çakılları, en son da kumu koymak olduğunu unutmayın.
- Yürüyüş: Her gün 10 kilometre yürüyüş, motivasyon için harika bir araç.
- Dinlenin: Zorunda değilseniz çalışmayın. İzin günlerinizde e-postalarınıza bakmayın.
- ‘Gerçek molalar’ verin: Mola vermeniz çalışmamanız ya da tembellik yapmanız anlamına gelmez.
- 80-20 kuralı: İşin yüzde 80’ini tamamlamak için o işe harcanacak vaktin yüzde 20’si gerekiyor. Mükemmel olmaya değil, işi bitirmeye odaklanın.
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