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Her gazetede manşette: Yunan basınında 'Abdülhamid Han' korkusu!

#Abdülhamid Han Gemisi#Yunanistan#Yunan Basını
Her gazetede manşette: Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu

Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta, Mersin’den ilk görev yerine uğurlanacak olması Yunanistan'da panik yarattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yaptığı duyuru neredeyse tüm Yunan basınında bir anda manşet haline geldi.

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Yunanistan basını Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamit Han'la ilgili haberlerle çalkalanıyor.

Gazeteler ve televizyon kanalları, Bakan Dönmez'in Abdülhamid Han'ın 'Türk deniz sorumluluk alanları içinde' faaliyet yürüteceğini söylemesinin altını çizmekle birlikte, gemi büyük bir merak ve panik havası yaratmış durumda.

Her gazetede manşette: Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu

Yunanlar, Abdülhamid Han'ın görev yerinin neresi olabileceğine ilişkin ihtimalleri merak içinde incelerken, ülkenin birçok yayın organında geminin özellikleri sıralandı.

Tüm Yunan basınının "Türk sondaj kulesi 9 Ağustos'tan itibaren Akdeniz'de" manşetiyle verdiği haberde, geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabildiğine dikkat çekildi. Haberlerde ayrıca, "238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki dev gemi Türkiye'de yedinci nesil gemi olarak sınıflandırılıyor ve Türk filosunun en güçlüsü olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

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Her gazetede manşette: Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu

İngilizce yayın da yapan Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin 'Türk deniz sorumluluk alanları içinde' faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizdi.

Haber sitesi antikry.gr, genişçe yer verdiği haberde 'Doğu Akdeniz'de yeni Türk sondaj kulesi Abdulhamit Han' başlığını kullanırken "Bakan Dönmez, 'Abdulhamit Han'ın bu ilk görevinin yapılacağı tören gününde sondaj makinesinin faaliyet göstereceği yerin tam olarak açıklanmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Ancak Doğu Akdeniz'de bir yere, Türkiye'nin yetki alanına gönderileceğini açıkça belirtti." sözlerine yer verildi.

Yunan gazeteleri geminin yeni nesil gemilere göre çok daha ileri bir teknolojiye sahip olduğu vurgulandı ve "çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapma kabiliyetine sahip" ifadeleri kullanıldı.

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Her gazetede manşette: Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu

Bazı Yunan basın organlarının Yunanistan'ın bir sondaj gemisi olup olmadığı, eğer yoksa bir sondaj gemisine ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusunda sorular sorduğu, Yunan hükümetine karşı sorgulayıcı tutumlar takındığı görüldü. Bu tür sorular özellikle parapolitika.gr adlı haber sitesinde dile getirildi.

'Dendias: Nikos Anastasiadis ile Görüşme - Ege ve Kıbrıs'ta Türk provokasyonuna odaklanın' başlığıyla yer verilen haberlerde ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Mersin’e giderek, sondaj gemisinde incelemeler yapması ele alındı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bugün Kıbrıs Rum kesimi ziyareti, geminin rotasının, Türkiye ile KKTC arasındaki deniz sahası olacağı senaryosunu kuvvetlendirdi.

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