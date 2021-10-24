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Her detayı kan donduruyor: Tufan geliyor deyip insan kurban etmişler!

#Jamaika#Vaiz#İnsan Kurban Etme Töreni
Her detayı kan donduruyor: Tufan geliyor deyip insan kurban etmişler

Jamaika'da yaşanan korkunç olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Kendini mesih ilan eden bir vaiz ve cemaati, insanları önce kandırarak kendilerine bağlayıp sonra da kurban etmekle suçlanıyor.

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Karayipler'deki ada ülkesi Jamaika'da yaşanan korkunç cinayetler kan donduran detaylarıyla dünya gündemine adeta bomba gibi düştü.

39 yaşındaki vaiz Kevin O Smith ve cemaatinden 41 kişi 2 kişinin boğazlarını keserek öldürmek suçlamasıyla tutuklanarak gözaltına alındı. Suçlamada yer alan 'insan kurban etme' detayı ise duyanları adeta şoke etti.

Yıllarca İngiltere'de vaizlik yapan ve daha sonra Jamaika'ya giderek burada kendini mesih ilan eden Kevin O Smith'in kalabalık bir takipçi topluluğu bulunuyordu.

Her detayı kan donduruyor: Tufan geliyor deyip insan kurban etmişler
Kevin O. Smith ve kilisesine giden 41 kişi 39 yaşındaki Tanecka Gardner ve kimliği henüz belirlenmeyen bir erkeği boğazlarını keserek öldürmekle suçlanıyor. İşlenen suçun sebebinin ise insan kurban etme olduğu açıklandı.

Gardner'ın vahşice katledilmeden önce sürekli alışveriş yaptığı, bunun sebebininse Smith'in cemaatine bir 'tufan' yaklaşıyor dediği için hazırlık yapması olduğu ifade edildi.

Her detayı kan donduruyor: Tufan geliyor deyip insan kurban etmişler
Boğazı kesilerek öldürülen Tanecka Gardner

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Talihsiz kadının arkadaşları basına Gardner'ın talimatlar doğrultusunda siyah pirinç ve sıvı yağ biriktirdiğini anlattı. Smith takipçilerine sürekli olarak 'büyük bir olay'ın yaklaştığını söylüyordu.

Cinayetlerin işlendiği gün katil vaiz kendisine inanan cemaatine beyaz kıyafetler giymelerini, cep telefonlarını alüminyum folyaya sarıp evlerinde bırakmalarını ve kiliseye gelmelerini emretti.

Kevin O Smith aynı gün Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: Gemi artık yükleniyor (Nuh'un Gemisi). Çabuk beyazlara bürünüp gelin. Bu bir Katolik kurban etmesi. Geride hiç kimse kalmayacak...

Mirror'da yer alan habere göre Gardner boğazı kesilerek öldürüldükten sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek kurban da aynı yöntemle öldürüldü ve bunun adamın bedenini 'kirli kandan' temizlemek için yapıldığı söylendi. Üç kurbanın daha ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Her detayı kan donduruyor: Tufan geliyor deyip insan kurban etmişler

Polis olay yerine baskın yaptığında ise şoke eden başka bir manzarayla karşılaştı. Birçok çıplak erkeğin ve sayısız hayvanın sıradaki kurbanlar olmak için çaresizce beklediği anlaşıldı.

Polis hakkında çocuk tacizi suçlamaları da bulunan Smith için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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