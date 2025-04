Her detayı inanılmaz | 15 dakikada 2,5 ton para çaldılar sonrası çok tartışıldı! Filme konu oldu, ünlü isim canlandırdı

Haberin Devamı

Takvimler 16 Nisan 1964'ü gösterirken, Aylesbury Kraliyet Mahkemesi, aralarında Robert Welch'in de bulunduğu 12 kişi hakkında kararını verdi. Mahkeme salonu hükmü duymak isteyenlerle hınca hınç doluydu. Welch'in 14 yıl sonra BBC'de yayınlanan 'Man Alive' belgeselinde dediğine göre, "İnsanlar kararın açıklanmasını izlemeye gelmişti. Bir tiyatro oyununun en dramatik sahnesi gibiydi. Öte yandan Orta Çağ'daki mahkemeleri hatırlatan ortam aynı zamanda biraz da tüyler ürperticiydi".

Ne var ki izlemeye gelenlerin haksız olduğunu söylemek de mümkün değildi. Zira Welch ve diğer hükümlüler, İngiltere tarihinin en büyük ve en iddialı hırsızlıklarından biri olan Büyük Tren Soygunu'nu hayata geçiren ekipti.

Glasgow'dan Londra'ya gitmekte olan bir Kraliyet Posta Servisi trenini durduran soyguncular 2,6 milyon sterlin (bugünkü değeri 50 milyon sterlinin üzerinde) para dolu çuvalları alıp rahatlıkla uzaklaşmıştı. O kadar ki Welch'in yargılandığı sırada, polis halen soygunda rol oynadıkları şüphesiyle üç kişiyi arıyordu.

Bu incelikle planlanmış soygunu gerçekleştirebilmek için Londra'nın en büyük iki suç çetesinin 15 üyesi birlikte çalışmıştı. Her bir gangsterin planda ayrı bir rolü vardı. Genç bir muhabirken soygunu BBC için takip eden Reginald Abbiss, 2023 yılında 'Witness History' podcast'ine yaptığı açıklamada durumu, "Bu büyüklükteki bir soygunu gerçekleştirebilmek için belli bir yeteneğe, cesarete ve belli becerilere sahip olmanız gerekir. Bu çeteler bir araya gelmişlerdi çünkü pek çok beceriye ihtiyaçları vardı" sözleriyle özetliyordu.

MAKİNİSTİN KAFASINA SOPAYLA VURDULAR

Soygun sırasında takvimler 8 Ağustos 1963'ü saatler ise 03.00'ü gösteriyordu. Soyguncuların planında ilk adım alarm verilmesini önlemek için telefon hatlarını kesmek oldu. Ardından tren yolundaki sinyalleri bozup sürekli kırmızı yanmasını sağladılar. Abbiss'in ifadeleriyle, "Yeşil ışığın üzerine bir eldiven takmışlar, kırmızı ışığı da ucuz bir aküye bağlamışlardı. Bunun amacı makinisti yavaşlatmaktı".

Kırmızı ışığı gören makinist Jack Mills treni durdurdu, yardımcısı David Whitby de ray kenarındaki telefonlardan birini kullanarak sorunun ne olduğunu öğrenmek için trenden indi. Whitby telefonun başına gelip kabloların kesik olduğunu gördüğünde, üstlerinde bir örnek tulumlar olan maskeli soyguncuların tuzağına düşmüş oldu. Aynı dakikalarda bir başka maskeli soyguncu da Mills'i etkisiz hale getirmek için trene bindi. Mills direnmeye çalışınca, bir diğer çete üyesi kafasına vurarak makinisti bayılttı.

Abbiss, "Planın işleyişindeki tek aksaklık makinistin direnmeye çalışmasıydı. Soygunculardan biri Mills'in kafasına bir sopayla vurunca kanlar içinde kalan adam yere yığılmıştı" dedi.

MEMURLARIN OLAN BİTENDEN HABERİ YOKTU

Soyguncuların içerideki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, paralar ve değerli paketler, trenin ilk iki vagonunda taşınıyordu. Üstelik o hafta sonu bir resmî tatil olduğu için trende normalden daha fazla para vardı.

Trende polis yoktu ancak 70'ten fazla postane memuru vardı. Memurlar çoğunlukla sonlardaki vagonlarda seyahat ediyor ve mektupları tasnif etmekle uğraşıyordu. Soyguncular hazırlık aşamasında trenin düzenini de araştırdıkları için bu detaylar hakimdi. Bu nedenle trenin ilk iki vagonunu ayırıp başka bir yere götürmeyi ve orada boşaltmayı planlamışlardı.

Ancak bu noktada bir sorun yaşandı. Abbiss, "Treni sürmeyi bilen soyguncu bunu yapamayınca Jack Mills'i yattığı yerden kaldırıp treni sürmesi için tehdit etmek zorunda kaldılar. Mills treni 1,5 kilometre uzaktaki buluşma noktasına götürmeyi başardı. Çetenin büyük çoğunluğu burada bekliyordu. Posta memurlarını taşıyan diğer vagonlar geride kalmıştı. Memurlar trenin lokomotifinin çoktan gittiğinden habersiz zarfları tasnif etmeye devam ediyordu" ifadelerini kullandı.

15 DAKİKADA 2,5 TON PARA ÇALDILAR

Hâlâ kan kaybetmekte olan Mills'e ilk iki vagonu Bridego Köprüsü'nde durdurması söylendi. Burada soyguncuların geri kalanı vagonlara binip posta memurlarını etkisiz hale getirip yüzükoyun yere yatırdı. Soyguncular birbirine kelepçelenmiş haldeki Mills ve Whitby'i de memurların yanına getirdi.

Soyguncular treni boşaltmak için kendilerine 15 dakika vermişti. Bu sürede alabildiklerini alıp kalanını trende bırakacaklardı. Bir zincir oluşturup 2,5 ton para içerek 120 çuvalı park halindeki arazi araçlarına yüklediler. 15 dakikanın ardından soyguncular, posta memurlarına oldukları yerde kalmalarını ve yarım saat boyunca polise haber vermemelerini söyleyip araçlarına binerek gecenin karanlığında kayboldu.

2013 yılında BBC One kanalında yayınlanan iki bölümlük tarihi dizi 'The Great Train Robbery' de bu büyük soygunu konu ediniyordu. Chris Chibnall'un yönettiği dizinin başrollerinde Robert Glenister, Jack Roth, Luke Evans gibi isimler yer alıyordu. Dizinin ilk bölümü olayı soyguncuların, ikinci bölümü ise polislerin bakış açısından anlatıyordu.

İNGİLTERE KAMUOYU ÇOK ETKİLENMİŞTİ

Soygunun akıl almaz bir cüretkârlıkla gerçekleştirilmiş olması ve çalınan paranın büyüklüğü, İngiltere kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soyguncuları arayan polisin operasyonuyla ilgili haberler sonraki haftalarda ülke basının manşetlerini süsledi. Ancak soygunun planlanmasındaki ve uygulanmasındaki hassasiyete karşın, soyguncuların önemli bir kısmı bir yıl içinde yakayı ele verdi.

Soygunla ilgili soruşturmayı yürüten Polis Müfettişi Malcolm Fewtrell, 1964'te BBC'ye yaptığı açıklamada, "İlk bakışta çok iyi planlanmış bir işti. Ama uygulama aşaması tam bir felâketti. Görünen o ki düşündükleri kadar zeki değillerdi" ifadelerini kullanıyordu.

Kamuoyu, soyguna "romantik" bir olay gözüyle bakıyordu ancak mahkemenin yargıcı aynı fikirde değildi. Yargıç soygunculara en ufak bir müsamaha göstermenin "kesinlikle kötü" bir şey olacağını söylemişti.

TOPLAM 307 YIL CEZA VERDİ

Abbiss, 'Witness History' podcast'inde, "Edmund Davies isimli yargıcın yarım saat içinde 307 yıl hapis cezası vermesinin ardından mahkeme salonunda bir şok dalgası dolaştığını hatırlıyorum" diyordu. Soygunculara verilen ceza, o dönem için İngiltere tarihinin en büyüklerinden biriydi. Hiç kimsenin ölmediği ve soygunda bir ateşli silah kullanılmadığı da düşünüldüğünde, cezanın ağırlığı iyice artıyordu.

Soygunculardan biri olan Tommy Wisbey, 'Man Alive' belgeselinde, "Uyuşup kalmıştım, 30 yıl dışında bir şey düşünemiyordum. 'Ne zaman çıkacağız? Asla çıkamayacağız' diyordum" derken bir diğer çete üyesi olan Gordon Goody de "Bence durumu ancak birkaç gün sonra idrak ediyorsunuz. Ne olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Yani aşağıdayken her şey biraz şaka gibi, maskaralık gibi geliyor. Ama derinlerde bir yerde sanırım mideniz bulanıyor" ifadelerini kullanıyordu.

Yargıç, kararını açıklarken Mills'e yönelik saldırı nedeniyle bu kadar ağır bir ceza verdiğini belirterek, "O sarsılmış makinisti gören hiç kimse, silahlı soyguncuların gerçekleştirdiği organize bir saldırının, kanunlara uyan vatandaşlar üzerindeki dehşet verici etkisinden şüphe etmez" ifadelerini kullanmıştı. Mills o günden sonra bir daha hiç çalışmadı ve 1970 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. Whitby ise bir sonraki yıl henüz 34 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

YARGICIN VERDİĞİ CEZA ÇOK TARTIŞILDI

Ancak özellikle soyguncular arasında, verilen cezanın işlenen suça oranla çok ağır olduğu, bunun sebebinin de soygunun İngiltere devletini utandırması olduğu inancı yaygındı. Soygunculardan Roy James, 1978'de BBC'ye yaptığı açıklamada, "O an, duruşmalar boyunca üzerimde taşıdığım utançtan kurtuldum çünkü Edmund Davies'in yüksek mahkeme yargıcı olarak konumunu ve arkasındaki devlet desteğini intikam almak için kullandığını hissetmiştim. Kendini benimle ve benim olduğum her şeyle aynı seviyeye koymuştu" diyordu.

Abbiss ise 2023'teki açıklamalarında, "Yargıç Davies'in sert davranmasının iki sebebi olduğu düşünülüyordu. Bunlardan biri makiniste uygulanan şiddet, ikincisi de hükümetin, posta idaresinin ve İngiltere Tren Yolları'nın bu şekilde hazırlıksız yakalanmasıydı. Devletin de duruma hâkim olamayabilen insanlardan oluştuğu gözler önüne serilmişti" ifadelerini kullanıyordu.

İKİ SOYGUNCU HAPİSTEN KAÇTI

Soyguncuların ünü, iki tanesinin hapisten dramatik bir biçimde firar etmesiyle daha da arttı. Firarilerden biri, çetenin muhasebecisi konumunda olan Charles Wilson'dı. Duruşmadan dört ay sonra hapisten kaçan Wilson, dört yıl sonra Kanada'da yakalandı ve sonraki 10 yılını parmaklıklar ardında geçirdi.

Ronnie Biggs isimli soyguncu ise hükmün açıklanmasından 15 ay sonra firar etti. Londra'da bulunan Wandsworth Cezaevi'nde tutulan Biggs, halatları kullanarak yaptığı merdiven yardımıyla kaçmıştı. Estetik ameliyat geçirip İspanya, Avustralya, Brezilya gibi ülkelerde yaşayan Biggs, neredeyse 40 yıl boyunca yakalanamadı. 2001 yılında tedavi görmek için kendi isteğiyle İngiltere'ye dönen Biggs, cezasının kalanını çekmek üzere yeniden hapse gönderildi.

SOYGUNCULARDAN BİRİNİN HAYATI FİLM OLDU

O gün yargılanmayan üç çete üyesi de eninde sonunda yakayı ele verdi. Soygunun beyni olduğuna inanılan Bruce Reynolds, beş yıl kaçtıktan sonra İngiltere'ye geri döndü ve yakalandı. 25 yıl hapse mahkûm edilen Reynolds, 10 yıl içeride kaldıktan sonra salıverildi.

Bruce Reynolds'ın hayatının ilk yıllarını babasıyla birlikte Meksika ve Kanada'da firari olarak geçiren oğlu Nick ilerleyen yıllarda Alabama 3 isimli müzik grubunu kurdu. Grubun şarkısı 'Woke Up This Morning'in mafya dizisi 'The Sopranos'un açılış müziği olarak kullanılması ilginç bir detay olarak hafızalarda yer etti.

"Buster" lakaplı Ronald Edwards ise soygunun ardından Meksika'ya kaçtı. 1988 yılında vizyona giren 'Buster' filminde, Genesis grubunun solisti Phil Collins'in canlandırdığı Edwards, 1966 yılında teslim oldu ve 9 yıl hapiste kaldıktan sonra salıverildi.

Üçüncü soyguncu James White ise üç yıllık kaçışın ardından Kent'te yakalandı ve cezaevine gönderildi. White, 1975 yılında serbest bırakıldı.

Verilen cezaların uzunluğuna karşın, Büyük Tren Soygunu'nda yer almış tüm çete üyeleri erken salıverildi. 13 yıldan uzun süre hapiste kalan olmadı ancak birçok soyguncu ilerleyen yıllarda başka suçlar nedeniyle yeniden parmaklıklar ardına gönderildi.

Çalınan milyonlarca sterline gelince... 1964 yılında polisin paranın bulunmasını sağlayacak şekilde bilgi verenlere yüzde 10'luk ödül teklif etmesine karşın, ganimetin büyük bir kısmı asla bulunamadı.

BBC'nin "'The elite of the criminal world': The men behind the Great Train Robbery" başlıklı haberinden derlenmiştir.