Her çekik gözlüyü hastalıklı sanıyoruz

Aralık sonunda Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünya için büyük bir sağlık tehdidi haline gelen koronavirüs, Asyalılara karşı ırkçılığı körükledi. Sosyal medyada “Metroda bir Çinli vardı, hepimiz arpacık yavrusu gibi etrafından kaçtık”, “İstanbul havalimanındayım. Çinli görürsem tekme tokat uçağa geri bindiricem. İçin rahat olsun Türkiyem”, “Sayfamda Çinli varsa lütfen çıksın, sayfama virüs bulaşmasın ne olur ne olmaz” gibi yorumların yanı sıra, çok takipçili Instagram ve Twitter hesaplarında “Çinli görünce ben...” caps’leri paylaşılıyor. İşin daha vahimi bu ırkçılık kokan espriler binlerce beğeni alıp paylaşılıyor.

YALAN HABERİN OLUMSUZ SONUCU

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Saka, bu tip süreçlerin ırkçılığı tetiklediğini, dezenformatif haberlerin ne kadar olumsuz sonuçları olabileceğini bir kez daha gösterdiğini söylüyor: “Sadece Çinliler değil, Asyalılara yönelik de bir tepki oluştu. Nesnel olarak ne olduğunu bilmediğimiz için sosyal medyada bir panik havası hüküm sürüyor. Sanki her Çinli, her Asyalı hastalıklıymış gibi bir algı oluşuyor. Belki de yaşananlar bize durup ‘Biz ne yapıyoruz?’ diye düşünme fırsatı verir.”

ÖNYARGILAR IRKÇI SÖYLEMLERE DÖNÜŞÜYOR

Sosyal medyadaki şüpheli bilgilerin doğrulanması için çalışan teyit.org’un şef editörü Gülin Çavuş, “Asya kültürüne karşı önyargılar sosyal medyada ırkçı söylemlere dönüşüyor. Zaten yanlış bilgiler bu tip ayrımcı hislerle birlikte yayılıyor. En çok karşılaştığımız durum Asya kültürünün bizden çok uzak olması sebebiyle nefretin tüm çekik gözlü kişilere yönelmesi. Bu çok tehlikeli bir durum” diyor.

DÜNYA ALARMDA

Pazartesi gecesi İstanbul Beylikdüzü’ndeki Devlet Hastanesi’ne halsizlik ve ateş şikâyetiyle başvuran kadının hostes olduğu ve kısa süre önce Çin’e gittiği öğrenilince izole müşahade odasına alındı. Tetkikler sürüyor.



Virüs nedeniyle ölümlerin sayısı 427’ye, etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e çıktı.



Çin’de son 24 saatte 64 can kaybı yaşandı. Bu, virüs yayılmaya başladığından beri yaşanan en ölümcül gün olarak kayıtlara geçti.



Belçika, Malezya ve Ukrayna’da birer vaka tespit edildi.



Japonya’da 3 bin 711 kişilik cruise gemisi, koronovirüs şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

ATEŞİNİZ VARSA SEYAHATİNİZİ ERTELEYİN

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla ilgili bir uyarı broşürü hazırladı: