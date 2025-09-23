Her 2 saatte hafızası siliniyor

Haberin Devamı

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan Riley Horner (21), 2019 yılında bir okul etkinliğinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası her iki saatte bir hafızasını kaybediyor. Henüz 15 yaşındayken arkadaşlarıyla dans ettiği sırada sahnedeki öğrencilerden birinin ayağının başına çarpmasıyla ağır bir beyin hasarı alan genç kız, hastanede yapılan ilk incelemelerde ciddi bir sorun görülmediği için taburcu edildi. Ancak sonraki günlerde uyandığında hâlâ 11 Haziran 2019 tarihinde olduğunu sanan genç kız, neredeyse her gün “o günü” yaşamaya başladı. İlk günlerde her 45 dakikada bir hafızasını kaybeden Horner, bu süreyi zamanla iki saate çıkardı. Aylar süren tetkikler sonucu genç kıza genç kıza Travmatik Beyin Hasarı teşhisi kondu.

PES ETMEDİ HEMŞİRE OLDU

Riley’nin yalnızca hafızasını değil, dikkatini toplama ve olayları sıralama yeteneğini de etkileyen hastalık, gördüğü tedavi ile yerini kısmen yeni anılara bıraktı. Ancak yaklaşık 6 yıldır hiçbir zaman tam olarak düzelmedi. Genç kız, bu duruma rağmen pes etmedi. Annesi, unutmamak için her şeyi not alan kızının yaşadıklarını paylaşmak için açtığı sosyal medya hesabında kısa süre önce Riley’nin üniversiteden mezun olduğunu ve hemşirelik stajına başladığını duyurdu.

50 İLK ÖPÜCÜK

Adam Sandler ve Drew Barrymore’un başrollerini paylaştığı 2004 yapımı “50 İlk Öpücük” filminde, Lucy Whitemore adlı genç kadın, geçmişte yaşadığı bir trafik kazasında kafasına aldığı darbe yüzünden sürekli hafızasını kaybetmektedir. Gece yattığında bir gün önce ne yaşadığını hatırlayamaz ve her sabah kazanın yaşandığı güne uyanır. Lucy’den hoşlanan Henry Roth ise her gün genç kadını kendisine âşık etmenin yollarını arar.