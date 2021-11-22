Her 10 kişiden 1'ini etkiliyor... İngiliz bilim insanları umutla beklenen 'çözüm' için harekete geçti

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Yaklaşık 2 yıldırı hayatımızda olan koronavirüs 5 milyondan fazla cana mal oldu. Dünyanın pandemi ile mücadelesi son sürat sürüyor. Salgının başından beri bilim insanları mesailerinin büyük bir bölümünü Kovid-19'a ayırdı.

Bu sayede virüsü daha iyi tanıyor ve onunla nasıl mücadele edeceğimizi öğreniyoruz. İngiltere'den gelen yeni bir araştırma sonucu ile koronavirüsün bir gizemi daha çözüldü.

Kovid-19 enfeksiyonunun ayırt edici özelliklerinden biri, tat alma duyusunu da etkileyen koku alma duyusunun kaybıdır.

Koronavirüs bunu yapan ilk virüs değil. Grip virüsü de dahil olmak üzere birçok üst solunum yolu virüsü aynı şeye neden oluyor.

Koku kaybı yaşayan yaklaşık her 10 kişiden biri, hastalandıktan dört hafta sonra koku alma duyusunun normale dönmediğini bildiriyor.

Bilim insanları bu soruna çözüm buldukları görüşünde. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, A vitamini, Kovid-19'dan sonra koku alma duyusunu geri kazanmanın anahtarı olabilir.

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Almanya'da yapılan önceki araştırmalar, A vitamininin potansiyel faydasını gözler önüne sermişti. East Anglia Üniversitesi ve James Paget Üniversite Hastanesi'ndeki araştırmacılar şimdi bu tedavinin hasarlı burun dokularını onarmaya nasıl yardımcı olduğunu belirlemek için kolları sıvadı.

UEA Norwich Tıp Okulu'ndan koku kaybı uzmanı Prof Carl Philpott, 'Kovid-19'un neden olduğu koku kaybındaki büyük artış, dünya çapında tedavi talebi yarattı' dedi. Philpott sözlerine şöyle devam etti;

'A vitamini burun damlası ile tedavi edilen hastaların beyinlerinde hasarlı koku yollarının boyutunda ve aktivitesinde bir artış olup olmadığını öğrenmek istiyoruz.'

Araştırma kapsamında hastalar ya 12 haftalık bir nazal A vitamini damlası ya da aktif olmayan damlalar alacak ve tedaviden önce ve sonra beyinleri taranacak.

Daha sonra bu taramalar, A vitamini damlaları ile tedavi edilmemiş bir kontrol grubununkilerle karşılaştırılacak.

Bu araştırmanın olumlu sonuç vermesi durumunda bu yöntemin koronavirüs geçiren kişilerde kullanılabileceği belirtiliyor