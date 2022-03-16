Hepsi Londra’da: Özel birimler Putin’in kişisel servetinin peşine düştü!

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Ukrayna’ya savaş ilan eden Rusya’yı ekonomik olarak çökertme ve yıldırma politikası uygulanmaya devam ediyor. Uygulanan ağır yaptırımlarla zor duruma düşürülüp savaştan vazgeçirilmeye çalışılan Rusya’da oligarklar ilk hedeflerin başında.

Özellikle İngiltere’de kümelenen bu yeni nesil Rus milyarderlerin mal varlıklarına el konuluyor ve ticari işlemleri de yasaklanıyor. Yüzlerce isme karşı yaptırım açıklayan ülkede şimdiki hedef ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Londra’da olduğu düşünülen kişisel serveti.

KİŞİSEL SERVETİNİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

İngiltere İçişleri bakanlığı ile çalışan Ulusal Suç Dairesi (NCA), özel olarak kurulan ‘Kleptokrasi’ * birimiyle Putin’in mal varlıklarını bulma hedefinde.

Rus oligarklardan sonra sıra bu kez de Putin'de...

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Rus liderin milyonlarca poundluk kişisel servetinin Londra’daki mal varlıklarının içine gizlendiği düşünülüyor.

NCA, bu soruşturmayı istihbarat birimleriyle ortak yürütüyor. Öncelikli hedefin ise Putin’in servetinin İngiltere’yle bağlantılı oligarklar izlenerek bulunması olduğu bildiriliyor.

Putin’in bu serveti Kremlin’den ‘onaylı’ anlaşmalar sayesinde palazlanan iş insanları üzerinden kazandığına inanılıyor.

2017’de, yine bir başka yaptırım davası için çalışan Bill Browder adındaki finans uzmanının ABD Senatosu’nda verdiği ifadeye göre Rus liderin kişisel serveti 200 milyar dolar civarında. Bu da onu dünyanın en zengin adamı yapıyor.

‘İNGİLTERE’DE GİZLENEN KİRLİ RUS PARASI’

Boris Johnson savaşın başladığı ilk günlerde NCA’nın rusya içindeki Kleptokrasi hücreleriyle mücadele başlatacağını duyurmuştu. Rusya’ya karşı ekonomik savaş başlatan İngiltere’nin birincil hedefi ise kendi ülkesinde gizlenen Rus varlıklarına ulaşmak ve bunları dondurmak.

Putin için de kişisel olarak yaptırım kararı veren NCA, bu sayede tespit ettiği mal varlıklarını dondurma yetkisine kavuşuyor.

Servetini iş insanlarının Kremlin bağlantılı anlaşmaları sayesinde yaptığı konuşuluyor

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Bu yeni istihbarat biriminin tek amacı sadece delinen yaptırımları bulmak değil; Rus hükümetiyle ortak çalışan ‘kirlenmiş’ elitleri tespit ederek ilerideki yolsuzlukları da önlemek olarak açıklandı. Bu soruşturma aynı zamanda Putin’in servetini tespit edebilmek için de gerekli.

Resmi kaynaklar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık gelirini 10 milyon ruble olarak açıkladı. Bu da 70 bin pound gibi bir yıllık maaşa denk geliyor. Oysa gerçeğin bambaşka olduğu neredeyse tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek…

Gözden Kaçmasın İngiltere ve Fransa’da Rus milyarderlerin malikaneleri işgal edildi Haberi görüntüle

MUHALEFET BASKI YAPIYOR

NCA’nın Kremlin'le direkt bağlantısı olan mal varlıklarına ulaşması çok kolay değil. Ulusal Suç Dairesi elde ettiği bilgileri MI5 ve MI6 gibi istihbarat teşkilatlarıyla paylaşarak bu sonuçların geçerliliğini kanıtlamak zorunda olacak.

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İngiltere’de gerçekleşecek bu soruşturmalar için muhalefet kanadından da iktidara baskı yapılmaya devam ediliyor. İşçi Partili vekiller iktidara yaptırımların uygulanmasında geç kalındığını söyleyerek kararların daha hızlı alınıp uygulamaya konması gerektiğini hatırlatıyor.

İşin ucu Belarus lideri Lukaşenko'ya kadar uzanacak gibi görünüyor

NCA ise çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü; araştırmanın Putin’den sonra mutlaka Belarus gibi Rusya’ya bu savaşta destek veren ülkelere de uzanacağının garantisini veriyor.

Kleptokrasi: Bu kavram bir ülkede iktidarı ele geçiren bir siyasi grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması anlamında kullanılan terim.

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