Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Marguerite Koller, çocukken hep bir kardeşi olsun istedi.

Tek çocuk olmaktan doğan yalnızlık hissini yıllarca içinde taşıdığını belirten Koller, "Kendime oyun arkadaşı bulmak için dışarı çıkmak zorunda kalırdım. En büyük dileğim kardeşlerim olmasıydı" diye konuştu.

Üstelik sadece oyun oynayacak bir kardeş de değildi istediği; çok büyük bir ailesi olsun istiyordu Koller.

O yüzden evlenip çoluk çocuğa karışma yaşı geldiğinde, "Ne kadar çok çocuk, o kadar iyi" felsefesiyle hareket etti.

Merhum eşi William da dört kişilik oldukça ufak bir aileden geliyordu ve Koller'ın büyük aile hayalini paylaşıyordu.

Şu an 99 yaşında olan Koller'ın 11 çocuğu, 56 torunu ve 19 Eylül itibarıyla 101 torun çocuğu bulunuyor. Üstelikbu sayı daha da artacak gibi görünüyor.

Torunlarının ve torun çocuklarının "büyükanne" diye çağırdığı Koller geçtiğimiz günlerde Washington Post'a yaptığı açıklamada, ailesinin ulaştığı büyüklüğü "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Genç yaşta anne olmaya dair anılarını büyük bir sevgiyle hatırladığını belirten Koller, "Elbette kaotik zamanlardı ama bugünden geriye baktığımda çok zor olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Tek problemin herkesi aynı anda giydirip kiliseye zamanında yetiştirmek olduğunu da sözlerine ekleyen Koller, "Ama dopdolu bir ev karşılığında küçük zorluklarla uğraşmak hiç sorun değildi. Çocuklarımın hepsini, etrafımda o kadar çok insan olmasını hep çok sevdim" diye konuştu.

Koller en büyük çocuğu ile en küçüğü arasında 19 yaş olduğunu da belirtti.

William ve Marguerite 1942'de evlendi.

AZ DAHA HİÇ EVLENMEYECEKTİ

Aslına bakılırsa Koller'ın hayatı çok farklı olabilirdi. Zira evlenmeden kısa bir süre önce rahibe olmaya karar vermiş, bunun için gerekli başvuruyu yapmış ve kabul edilmişti. Ancak annesinin ve o zamanlar erkek arkadaşı olan William Koller'ın telkinleriyle fikrini değiştirdi. Şimdi geriye baktığında doğru kararı verdiğini söyleyen Koller, "Ailem en büyük gurur kaynağım" diye konuştu.

2008'de hayatını kaybeden William Koller, bir İkinci Dünya Savaşı gazisiydi. İki genç 1942 yılında dünya evine girdi. Ardından birlikte Philadelphia şehrinde bugün hâlâ faaliyette olan ve aile üyeleri tarafından idare edilen Koller Cenaze Evi'ni hayata geçirdiler.

Başlangıçta kaç çocuk istediklerine dair net bir fikirleri yoktu ama anne baba olmanın tadına varınca ailelerini daha da büyütmek istediler. Koller, "Hayatım boyunca bir daha asla yalnızlık hissetmedim" dedi.

ÇOCUKLARI DA ONLARIN ÇİZDİĞİ YOLDAN İLERLEDİ

Koller ailesinin çocuklarına gelirsek, söylediklerine göre onlar da tıklım tıklım dolu bu evde aksiyonun ve eğlencenin eksik olmadığı bir çocukluk geçirmekten çok memnundu.

Çiftin 9'uncu çocuğu olan 60 yaşındaki Chris Kohler, "Bizim ailemizde büyümek muhteşem bir tecrübeydi. Şu an hepimiz yetişkiniz ama hâlâ çok iyi arkadaşız" diye konuştu.

Her şeyi kontrol altında tutan ebeveynlerinin kendilerine birer rol modeli olmasının kardeşleri birbirine yakınlaştırdığını da ifade eden Kohler, "Harika bir ilişkileri vardı. Yemek ve temizlik dahil ev işlerini eşit paylaşırlardı. Hem işte hem de evde el ele çalışırlardı. Her zaman bir arada olmak zorundaydılar, her zaman el ele tutuşurlardı. Ben de hep kendime böyle bir eş bulmayı umdum" ifadelerini kullandı.

Kohler'ın anne-babasının ilişkisi kadar çok istediği bir şey de evlerinin tıpkı çocukluğunda olduğu gibi dopdolu ve hareketli olmasıydı. Evlendiği adamın soyadının bekârlık soyadına çok benzeyen Kohler olması ise çok ilginç bir tesadüftü. (Bu iki isim farklı yazılsa da aynı şekilde okunuyor.)

"Evde bizimle oynayacak, yardımımıza koşacak çok sayıda ağabeyimiz ve ablamız vardı. Bu durum bende önemli izler bırakmış olacak ki ben de hep büyük bir ailem olsun istedim" diyen Kohler'ın 6 çocuğu ve şimdilik 14 torunu bulunuyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse Koller'ların çocuklarının hepsi kalabalık aileler kurmuş. ABD'de kadın başına düşen doğum ortalaması 1,78'ken Koller'ların çoğunun 5'ten daha fazla çocuğu var.

TORUNLARI DA BÜYÜK AİLE SEVİYOR

Koller'ın torunları da "Ne kadar çok çocuk, o kadar iyi" görüşünü benimseyip bir sonraki nesle taşıdı. Örneğin Koller'ın 41 yaşındaki torunu Greg Stokes dört kız çocuğu babası.

8 kardeşi olan Stokes, "Büyük bir aileden geldiğim için her zaman etrafımda insanlar olsun istedim. Bence ailemdeki herkes o enerjiyi ve heyecanı yaşamak için çok çocuk yapmak istedi" diye konuştu.

Koller'ların 56 torunundan biri olan Stokes, büyükannesi ve büyükbabası ile aynı şehirde yaşıyor. Belki de bu sayede, her ikisiyle de çok güçlü bağlar kurmuş. Büyükannesi, büyükbabası ve kuzenleriyle yaz aylarında sık sık havuza gittiklerini anlatan Stokes, kendisinin de kızlarını aynı havuza götürdüğünü söyledi.

"Hepimiz büyükannem ve büyükbabamla ve birbirimizle hep çok yakın ilişkilere sahiptik" diyen Stokes, üniversite sırasında ve sonrasında kuzenlerinden biriyle ev arkadaşlığı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Stokes, "Büyükannemle büyükbabamın evinde geceleri yatıya kalırdık. Her Noel arifesinde çok büyük bir parti verirdik" diye anlattı çocukluk ve gençlik yıllarını.

12 yaşındayken erkek kardeşini kaybeden Stokes, etrafında çok fazla insan olmasının acılara katmayı kolaylaştırdığını da belirterek, "Kesinlikle benzersiz bir tecrübeydi" dedi. Stokes geniş ailenin üyelerinin büyük bir kısmının halen Pennsylvania eyaletinde yaşamakta olduğuna da dikkat çekti.

"BÜTÜN LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNİYETLERİNDE ORADADIR"

Aile üyelerinin bu yakınlığı korumasını da büyükannesinin aile üyelerine olan adanmışlığı ile açıklayan Stokes, "Bütün lise ve üniversite mezuniyetlerinde oradadır. Katılabilmek için her zaman çaba gösterir" ifadelerini kullandı.

Kohler ise yeğeninin söylediklerini, "Bütün çocukların mezuniyetlerinde, vaftizlerinde, doğum günü partilerinde, annem hep orada olmak isterdi. Ailesi onun hayatı" sözleriyle destekledi.

Koller da aile üyelerinin hayatlarındaki kritik dönemeçlerde yanlarında bulunmanın önemli olduğunu "Partileri kaçırmam" sözleriyle özetledi.

99 yaşında olmasına rağmen çok sağlıklı olduğunu da belirten Koller, bunu dengeli beslenmesiyle ve düzenli egzersiz yapmasıyla (günde iki kez ağırlık kaldırmak gibi) açıkladı. Aynı değerleri kendi çocuklarına, torunlarına ve torun çocuklarına da aktardığını ifade etti.

BEBEKLERE BÜYÜK BÜYÜKBABALARININ ADI VERİLDİ

Chrissy Balster'ın oğlu, Koller'ın 100'üncü torun çocuğu. Büyük büyükbabasına atıfla Koller William olarak adlandırılan bebek 4 Ağustos'ta dünyaya geldi. Balster ve eşi doğumdan hemen sonra hastaneden çıkar çıkmaz bebekle birlikte büyük büyükanneyi ziyarete gitti.

34 yaşındaki Balster, "Ailenin büyüklüğü ne olursa olsun, ne kadar kalabalıklaşırsak kalabalıklaşalım, ne kadar uzakta yaşarsak yaşayalım, büyükannemle büyükbabamın 75 yıl önce ortaya koyduğu dersler halen hepimizin içinde yaşıyor" dedi.

100'üncü torun çocuğunu Koller'la tanıştırmanın hepsi için ama özellikle de büyük büyükannesi için katıksız bir neşe anı olduğunu da ifade eden Balster, "Bu iki inanılmaz insanı bir araya getirmek çok heyecan vericiydi. Onun mirasının parçası olduğumuz için çok şanslıyız" diye konuştu.

Koller ise yeni doğmuş torun çocuğunu ilk kez kucağına aldığında aklından merhum eşinin geçtiğini belirterek, "William çok heyecanlanırdı" ifadelerini kullandı.

Koller ailesine 19 Eylül'de dahil olan 101'inci torun çocuğu William Alexander Evans da büyük büyükbabasının adını taşıyor. Koller ailesine 19 Eylül'de dahil olan 101'inci torun çocuğu William Alexander Evans da büyük büyükbabasının adını taşıyor.

100'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜ İÇİN TOPLANACAKLAR

Aile büyüdükçe herkesi bir araya getirmek zorlaşsa da Koller'lar hâlâ her yıl Noel arifesindeki partide bir araya geliyor, ayrıca düzenli olarak buluşmalar düzenliyor. Tabii sosyal medya da bağlarını sürdürmelerinde önemli bir araç.

Koller'ın hiçbir dönüm noktasını kaçırmaması gibi, eşleriyle birlikte 250 kişiye ulaşan ailesi de büyükannelerinin önemli kutlamalarını kaçırmamak için ellerinden geleni yapıyor.

Ağustos ve Eylül'de doğan iki bebek dahil tüm aile 28 Kasım'da büyük büyükannenin doğum günü kutlaması için bir araya gelecek.

Odada tek tek dolaşıp aile üyelerinin her biriyle sohbet edecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Koller, "Herkesin şunu bilmesini istiyorum: Kalkıp dans edeceğim" diye konuştu.