Henüz 5 yaşında... Kendinin 3 katı büyüklüğündeki piton yılanı ısırıp havuza sürükledi!

Haberin Devamı

Olay Cuma günü Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana geldi. İsminin Beau Blake olduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuk evlerinin bahçesindeki havuzda oynarken 3 metre uzunluğundaki bir piton yılanının saldırısına maruz kaldı.

BACAĞINA DOLANIP HAVUZA SÜRÜKLEDİ

Yerel radyo kanalı 3 AW'ye yaşanan olayı anlatan baba Ben Blake, oğlu evlerinin önündeki yüzme havuzunun kenarındayken 3 metre uzunluğundaki yılanın bacağına dolandığını ve çocuğu havuza sürüklediğini söyledi.

76 YAŞINDAKİ DEDE HAVUZA ATLADI

Küçük çocuğu kurtarmak için ilk harekete geçen 76 yaşındaki dede Allan oldu. Allan ani bir hareketle atlayıp küçük çocuğu havuzdan çıkarırken babası da yılanı Beau'nun bacağından ayırdı.



Haberin Devamı

Baba Blake radyoya yaptığı açıklamada, olaydan sonra yılanı çalılıklara geri bırakmadan önce panikleyen çocuklarını ve babasını sakinleştirmeye çalıştığını ve bu sırada piton yılanını yaklaşık 10 dakika boyunca elinde tuttuğunu anlattı.

Küçük çocuk başta öleceğini düşünerek büyük bir korkuya kapılsa da babasının yılanın zehirli olmadığını söylemesiyle rahat bir nefes aldı.

OLAYI KÜÇÜK YARALARLA ATLATTI

Küçük çocuğun iyi olduğu ve olayı çok küçük yaralanmalarla atlattı belirtildi. Ailesi şimdi yılan ısırığından kaynaklanan yaraların enfeksiyon kapmaması için Beau'yu sıkı bir şekilde takip ediyor.

"BURASI AVUSTRALYA"

Radyo programında piton yılanı için, "Yaramaz şey suç mahalline geri döndü." diyen baba,piton yılanlarının bölgede yaşamın bir gerçeği olduğunu söyledi ve "Burası Avustralya" dedi.