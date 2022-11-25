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Henüz 5 yaşında... Kendinin 3 katı büyüklüğündeki piton yılanı ısırıp havuza sürükledi!

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#Avustralya#Piton Yılanı#Yılan Saldırısı
Henüz 5 yaşında... Kendinin 3 katı büyüklüğündeki piton yılanı ısırıp havuza sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 17:13

Kendisinin yaklaşık 3 katı büyüklüğündeki bir piton yılanının önce ısırıp, sonra da bacağından sıkarak yüzme havuzuna sürüklediği beş yaşındaki Avustralyalı çocuk mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

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Olay Cuma günü Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana geldi. İsminin Beau Blake olduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuk evlerinin bahçesindeki havuzda oynarken 3 metre uzunluğundaki bir piton yılanının saldırısına maruz kaldı.

BACAĞINA DOLANIP HAVUZA SÜRÜKLEDİ

Yerel radyo kanalı 3 AW'ye yaşanan olayı anlatan baba Ben Blake, oğlu evlerinin önündeki yüzme havuzunun kenarındayken 3 metre uzunluğundaki yılanın bacağına dolandığını ve çocuğu havuza sürüklediğini söyledi.

76 YAŞINDAKİ DEDE HAVUZA ATLADI

Küçük çocuğu kurtarmak için ilk harekete geçen 76 yaşındaki dede Allan oldu. Allan ani bir hareketle atlayıp küçük çocuğu havuzdan çıkarırken babası da yılanı Beau'nun bacağından ayırdı.

Henüz 5 yaşında... Kendinin 3 katı büyüklüğündeki piton yılanı ısırıp havuza sürükledi

PİTON YILANINI 10 DAKİKA BOYUNCA ELİNDE TUTTU

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Baba Blake radyoya yaptığı açıklamada, olaydan sonra yılanı çalılıklara geri bırakmadan önce panikleyen çocuklarını ve babasını sakinleştirmeye çalıştığını ve bu sırada piton yılanını yaklaşık 10 dakika boyunca elinde tuttuğunu anlattı.

Küçük çocuk başta öleceğini düşünerek büyük bir korkuya kapılsa da babasının yılanın zehirli olmadığını söylemesiyle rahat bir nefes aldı.

OLAYI KÜÇÜK YARALARLA ATLATTI

Küçük çocuğun iyi olduğu ve olayı çok küçük yaralanmalarla atlattı belirtildi. Ailesi şimdi yılan ısırığından kaynaklanan yaraların enfeksiyon kapmaması için Beau'yu sıkı bir şekilde takip ediyor.

"BURASI AVUSTRALYA"

Radyo programında piton yılanı için, "Yaramaz şey suç mahalline geri döndü." diyen baba,piton yılanlarının bölgede yaşamın bir gerçeği olduğunu söyledi ve "Burası Avustralya" dedi.

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#Avustralya#Piton Yılanı#Yılan Saldırısı

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