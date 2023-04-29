Henüz 13 yaşında! Şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı

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ABD, Michigan eyaletindeki Warren kentinde yaşayan ortaokul öğrencisi Dillon Reeves'i konuşuyor...
26 Nisan günü seyir halindeki okul otobüsünde arkadaşları ile oturan Dillon, sürücünün garip davrandığını fark etti. Başı dönen sürücü bir anda bayılınca 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi tıpkı bir yetişkin gibi soğukkanlılıkla olaya müdahale etti.
Polis, olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptıkları soruşturma sonucunda Dillon’ın kahramanca hareketini öven bir mektubu okul yönetimine gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı;
“Hızlı düşünen bir 7. sınıf öğrencisi, sürücünün zor durumda olduğunu görünce, otobüsün ön tarafına geçti ve olaysız bir şekilde durmasına yardım etti.
Otobüsün durdurulmasına yardım eden öğrencinin davranışları bugün büyük fark yarattı ve çabalarından daha fazla gurur duyamazdım.”
Warren kenti polisi, olayın basınına yansımasıyla dün bir basın toplantısı düzenleyerek Dillon ve ailesine teşekkür etti. Şoförün neden bayıldığına dair bilgi verilmedi.
ARAÇ KULLANMAYI BABASI ÖĞRETMİŞ
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir haberde Dillon'un acil müdahalesi sayesinde okul otobüsünün en az bir arabaya ve eve çarpmasının engellendiği belirtildi.
Dillon'un babası Steve oğluna büyük ölçüde sessiz köy yollarında arabanın nasıl kullanılacağını anlattığını belirtti ve oğlunun becerikli ve dikkatli bir golf arabası sürücüsü olduğunu vurguladı.
Anne Ireta ise oğlunun yaşadığı olay sonrası yaşadıklarını anlatmakta zorluk çektiğini belirterek ona zaman tanınmasını istedi.