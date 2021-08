Henri ABD'yi yıktı geçti

ABD’nin kuzeydoğusunu vuran Henri kasırgası hayatı felç etti. Birçok cadde sular altında kalırken saatte 95 km hıza ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, köprüler, yollar ve birçok ev hasar gördü. Enerji nakil hatlarının zarar gördüğü New Jersey, New York ve Rhode Island dahil pek çok eyalette neredeyse 140 bin abone elektriksiz kaldı. Sadece Rhode Island’da 42 bin aboneye enerji verilemezken, Connecticut’ta neredeyse 10 bin hane karanlıkta kaldı. Ekipler, bölgeye elektriğin yeniden verilebilmesi için yoğun çaba harcıyor.

SEL UYARISI YAPILDI

Rhode Island Valisi Dan McKee, kötü havayı geride bırakmaya başladığını ve hasar tespiti ile onarım çalışmalarına başlanacağını söyledi. Öte yandan Henri’nin kuvvetli rüzgârları hızını düşürmeye başlasa da bölgede sel riski sürüyor. New Jersey’den New Hampshire’a 33 milyon insanın yaşadığı geniş bir alan için ‘sel riski’ uyarısı yapıldı. Özellikle New York’un yoğun yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.

