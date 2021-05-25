Hemen sonuç veriyor! Üflemeli COVID testi

Singapur Ulusal Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Breathonix şirketince geliştirilen cihaz, trafik polislerinin alkol muayenesinde kullandıkları teste benzer şekilde çalışıyor. Cihaza bağlı plastik bir tüpe üfleyen kişinin nefesi, bir yazılım tarafından koronavirüs hastası bir kişinin nefesiyle karşılaştırılıyor. Böylece kişinin enfekte olup olmadığı saptanıyor. Yeni test ilk olarak, Malezya’dan Singapur’a kara yolu aracılığıyla seyahat edenlerin taranmasında kullanılacak. Buna göre, nefes testi pozitif sonuç veren kişiler doğrulama için ayrıca geleneksel sürüntü testine tabi tutulacak.

YÜZDE 95 BAŞARILI

Uluslararası seyahatleri canlandırmada hızlı ve güvenilir sonuç veren testler hayati önem taşıyor. Breathonix şirketinin üretttiği yeni test, ikisi Singapur biri de Dubai’de olmak üzere üç klinik araştırmadan geçti. Singapur’da 180 hasta üzerinde yapılan çalışmanın ilk sonuçlarına göre test, yüzde 93 hassaslık ve yüzde 95 netlik oranına sahip. ABD ve Avrupa ülkeleri görece yüksek vaka sayılarına rağmen turizmi canlandırmanın yollarını ararken koronavirüsten tamamen arınmış Singapur dahil bir dizi Asya ülkesi, salgının canlanmasından kaçınmak için çok sıkı sınır kontrolleri uyguluyor.

BİONTECH HİNT VARYATINA KARŞI DA ETKİLİ

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma sonucuna göre, BioNTech ve AstraZeneca aşılarının oldukça hızlı yayıldığı belirtilen Hint mutasyonlu virüse karşı büyük ölçüde korunma sağladığı belirtildi. Araştırmaya göre BioNTech aşısının ikinci aşıdan sonra B.1.617.2 koduyla bilinen ve en tehlikeli virüs çeşidi sayılan Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 dolayında etkili olduğu belirlendi. AstraZeneca aşısının ise ikinci aşıdan sonra yüzde 60 dolayında koruma sağladığı belirtildi.

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