Hem ABD’de hem Almanya’da Musk ortalığı karıştırdı

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ABD’de 20 Ocak’ta işbaşı yapacak Donald Trump yönetiminde görev alacak olan milyarder Elon Musk son günlerde yaptığı açıklamalarda yine siyasi tartışmalara neden oldu. Sosyal medya platformu X’ten ABD’ye nitelikli göçmen alımını destekleyen açıklamalar yaparak Cumhuriyetçi Parti içinde tartışmaların fitilini ateşlerken, erken seçimlere hazırlanan Almanya’daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin “Almanya için son umut kıvılcımı” olduğu konulu makalesi ülkede büyük tepki çekti.

PARTİDE KRİZ ÇIKTI

Musk, sahibi olduğu X platformunda, ABD şirketlerinin yabancı işçileri istihdam etmesine imkân tanıyan H-1B vize statüsünü savundu. Musk, ABD’deki teknoloji şirketlerinde uzmanlık gerektiren pozisyonlardaki açığı “yerli yeteneklerle” doldurulamadığını belirtti. Teknoloji milyarderi, kendisinin de ABD’de vatandaş olmadan önce H-1B vizesine sahip olduğunu ve elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın bu yıl söz konusu vizeyle 724 kişiyi işe aldığını söyledi. Eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon dahil Cumhuriyetçi partinin pek çok önde gelen ismi, “göçün Batı medeniyetine yönelik bir tehdit olduğunu belirterek” Musk’ı eleştirdi. Musk ise kendisine tepki gösteren bazı Cumhuriyetçilerin X hesaplarını askıya aldı.

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TRUMP’TAN DESTEK

İlk başkanlık döneminde yabancı işçi vizelerine kısıtlama getiren Trump ise, Musk’a destek verdi. Amerikan New York Post’a konuşan Trump, “Mülklerimde birçok H-1B vizeli var. H-1B’ye inananlardanım. Bunu birçok kez denedim. Harika bir program” ifadelerini kullandı. ABD’de vatandaş olmayan vasıflı yabancı işçilere verilen H-1B vizesi, üç yılın sonunda yeşil kart alma imkânı sağlıyor.

DIE WELT MAKALESİ TEPKİ ÇEKTİ

-GEÇEN hafta “Almanya’yı yalnızca aşırı sağ parti AfD’nin kurtarabileceğini” söyleyerek tepki çeken milyarder Elon Musk, Alman Die Welt gazetesinde bir makale kaleme alarak fikrini savundu. Musk, makalesinde Alman ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılara dikkat çekerek Olaf Scholz liderliğindeki hükümetin nükleer enerji karşıtı olmasının, ağır işleyen bürokrasinin ve vergi politikalarının bu duruma sebep olduğunu yazdı. Teknoloji milyarderi, aşırı sağ partinin lideri Alice Wiedel’in “bir göçmen ve eşcinsel olmasına rağmen Nazi diktatörü Hitlermiş gibi algılanmasının yanlış olduğunu” belirtti.

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‘DIŞARIDAN MÜDAHALE’

Musk’ın yazısının ardından Die Welt gazetesi Fikir Departmanı Başkanı Eva Marie Kogel’in istifa ettiği belirtilirken Alman siyasetinden de çok sayıda isim ABD’li milyardere tepki gösterdi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Sekreteri Matthias Miersch, yabancı milyarderlerin demokratik değerleri baltalayan partileri desteklemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Musk’ın eylemini Almanya’ya “dışarıdan bir müdahale” olarak değerlendirdi.Yeşillerin federal milletvekili ve seçim kampanyası yöneticisi Andreas Audretsch de teknoloji milyarderlerinin veya Çin devlet mülkiyetindeki şirketlerin, sahip olduğu platformlar ve büyük paralarla demokrasi söylemlerini baltalamaya çalıştığını söyledi.