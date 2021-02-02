Lammers, en yakın hastane olan Osnabrück Kliniği’ne götürülmek üzere helikoptere bindirildi. 24 yaşındaki kadın, hastaneye varamadan 150 metre yükseklikte bebeğini dünyaya getirdi. 3 kilo 620 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda doğan erkek bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Alman Otomobil Kurumu (ADAC) tarafından yapılan açıklamada Almanya’da helikopterde en son 1992 yılında bir bebeğin dünyaya geldiği hatırlatıldı. ADAC sözcüsü “28 yıl aradan sonra yeniden helikopterde doğum yapıldı. Bu bebek salgında bize bir hediye oldu” dedi.

Doğum sancıları tutan kadın, hastane yolundayken helikopterde doğum yaptı. Yaklaşık 150 metre yükseklikte doğumu gerçekleşen kadın, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.