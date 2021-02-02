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Dünya
Ali VARLI/BERLİN
Haber Giriş: 02.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Helikopterde doğum yaptı

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Helikopterde doğum yaptı
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti sınırları içinde kalan Mettingen’de yaşayan Sonja Lammers adlı kadının doğum sancıları tutunca ambulans helikopter gönderildi.

Lammers, en yakın hastane olan Osnabrück Kliniği’ne götürülmek üzere helikoptere bindirildi. 24 yaşındaki kadın, hastaneye varamadan 150 metre yükseklikte bebeğini dünyaya getirdi. 3 kilo 620 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda doğan erkek bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Alman Otomobil Kurumu (ADAC) tarafından yapılan açıklamada Almanya’da helikopterde en son 1992 yılında bir bebeğin dünyaya geldiği hatırlatıldı. ADAC sözcüsü “28 yıl aradan sonra yeniden helikopterde doğum yapıldı. Bu bebek salgında bize bir hediye oldu” dedi.

Helikopterde doğum yaptı

Doğum sancıları tutan kadın, hastane yolundayken helikopterde doğum yaptı. Yaklaşık 150 metre yükseklikte doğumu gerçekleşen kadın, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

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