Helene kâbusu

Haberin Devamı

Saatte 225 kilometre hızla esen 4. kategori kasırga, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina ile Tennessee’de ağaçları kökünden söktü, evleri yıktı, dere ve nehirleri taşırarak barajları zorladı. Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiyeci, 1 kadın ve 1 aylık ikizleri ile evine düşen bir ağacın çarptığı 89 yaşındaki bir kadın da bulunuyor.

MİLYONLARCA EV ELEKTRİKSİZ

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida’da 1.2 milyonu aşkın, Georgia’da 1 milyon, South Carolina’da 1.3 milyon ve North Carolina’da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi oldu. Tennessee eyaletinde kasırga nedeniyle sular altında kalan bir hastaneden çok sayıda hasta helikopterle tahliye edildi. Kuzey Carolina’da 200 kişinin mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığını açıklayan yetkililer, 60’dan fazla kişinin hâlâ kayıp olduğunu bildirdi. 390’dan fazla yolun ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Kasırganın yol açtığı zararın 15 milyar ila 26 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.