×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hedefte nükleer tesisler var: Rusya Ukrayna’yı karanlığa gömecek

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Nükleer Tesis
Hedefte nükleer tesisler var: Rusya Ukrayna’yı karanlığa gömecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 07:00

Rusya’nın yıl boyunca hedef aldığı enerji altyapısı büyük oranda hasar alan Ukrayna, savaşın üçüncü kışına girilirken en zor dönemini yaşayabilir.

Haberin Devamı

Rus saldırılarıyla enerji üretim altyapısının yaklaşık yarısını kaybeden Ukrayna’da enerji üretimi büyük oranda nükleer santrallara kalmış durumda. Ancak uzmanlar Rusya’nın sıradaki adımının nükleer tesisleri de elektrik şebekesinden çıkarmaya zorlayarak Ukrayna’yı tamamen karanlığa gömmeyi planladığı görüşünde. Bu senaryo gerçekleşirse, Ukrayna’daki enerji krizi insani felakete yol açabilir.

ÜÇ SANTRAL AKTİF

2022’de Rus ordusunun eline geçen Zaporojye nükleer santralı dışında, Rivne, Khmelnystkyi ve Güney Ukrayna nükleer santralları ülkede faal durumda olan tesisler. Rusya saldırılarında 8 termik santral ve 5 hidroelektrik santralını kaybeden Ukrayna’da, enerji üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını bu üç merkez üstlenmiş durumda. Sık sık elektrik kesintileri yaşanan ülke Avrupalı komşularından elektrik ithal etmek zorunda kalırken, saldırılar sonrası elektrik üretimindeki açığın 9 gigavata kadar çıktığı belirtiliyor. Rus ordusu şu ana kadar nükleer tesisleri doğrudan hedef almadı ama nükleer tesisleri tedarik hatlarına bağlayan, trafo ve enerji nakil hattı gibi önemli altyapı bileşenlerin bulunduğu yardımcı istasyonları vurmaya başladı. Enerji analistleri bu saldırıların bir noktadan sonra nükleer santralları tedarik şebekesinin dışına itebileceği görüşünde.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Nükleer Tesis

BAKMADAN GEÇME!