Hedefte nükleer tesisler var: Rusya Ukrayna’yı karanlığa gömecek

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Rus saldırılarıyla enerji üretim altyapısının yaklaşık yarısını kaybeden Ukrayna’da enerji üretimi büyük oranda nükleer santrallara kalmış durumda. Ancak uzmanlar Rusya’nın sıradaki adımının nükleer tesisleri de elektrik şebekesinden çıkarmaya zorlayarak Ukrayna’yı tamamen karanlığa gömmeyi planladığı görüşünde. Bu senaryo gerçekleşirse, Ukrayna’daki enerji krizi insani felakete yol açabilir.

ÜÇ SANTRAL AKTİF

2022’de Rus ordusunun eline geçen Zaporojye nükleer santralı dışında, Rivne, Khmelnystkyi ve Güney Ukrayna nükleer santralları ülkede faal durumda olan tesisler. Rusya saldırılarında 8 termik santral ve 5 hidroelektrik santralını kaybeden Ukrayna’da, enerji üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını bu üç merkez üstlenmiş durumda. Sık sık elektrik kesintileri yaşanan ülke Avrupalı komşularından elektrik ithal etmek zorunda kalırken, saldırılar sonrası elektrik üretimindeki açığın 9 gigavata kadar çıktığı belirtiliyor. Rus ordusu şu ana kadar nükleer tesisleri doğrudan hedef almadı ama nükleer tesisleri tedarik hatlarına bağlayan, trafo ve enerji nakil hattı gibi önemli altyapı bileşenlerin bulunduğu yardımcı istasyonları vurmaya başladı. Enerji analistleri bu saldırıların bir noktadan sonra nükleer santralları tedarik şebekesinin dışına itebileceği görüşünde.