Hedefte Ebu Musa mı var?

Haberin Devamı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın önceki günkü açıklamasının yankıları devam ediyor. Kalibaf ‘ABD/İsrail bir bölge (körfez) ülkesiyle İran adalarından birini işgale hazırlanıyor. Bu yönde bir adım atılırsa söz konusu ülkenin bütün altyapısı hiçbir sınır olmadan hedef alınacaktır" demişti. Bu sert tonlu uyarı açıklamasıyla birlikte gözler tekrar Hürmüz’e çevrildi. Ortaya da iki boyutlu bir soru çıktı: hangi ada ve hangi ülke?

Kalibaf’ın kendinden tavrı ABD/İsrail’in Hürmüz’deki hangi adaya hangi körfez ülkesinin yardımıyla operasyon yapacağını bildiğini gösteriyor. ABD’nin bölgeye özel birlik sevkleri de devam ediyor. Ancak şu an için hangi adanın hedef olabileceği yönünde somut bir işaret yok. Günlerdir ABD’nin Hürmüz boğazının diğer ucunda Basra’ya yakın konumdaki Hark adasına bir hava indirme operasyonu yapacağı konuşuluyor. Ancak güncel analiz ve öngörüler de Hürmüz’deki ana geçiş koridoruna yakın üç adaya işaret ediyor.

Haberin Devamı

Bu üç ada ‘Büyük Tunb’, ‘Küçük Tunb’ ve Ebu Musa adlı adalar… Hürmüz’deki gemiler sadece derinlik ve diğer şartların elverişliliği sebebiyle sadece 2-3 kilometrelik genişlikteki oluşan özel bir geçiş koridorunu kullanmak zorunda. Bu adalar da bu koridora hâkim konumda olduğu için stratejik önemleri büyük. Yani Hürmüz’e girip çıkan tankerler, gemiler bu adaların arasından geçiyor. Bütün gemi geçiş trafiğinin kontrolü, gözetlemesi ve hassas koruması bu adalar üzerinden yapılıyor. Sivil nüfus birkaç yüz kişiyi geçmiyor. Üçü de birer askeri üs konumunda sayılabilir.

Haberin Devamı

Bu üç ada da fiilen İran’ın kontrolünde. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri de bu adalarda hak iddia ediyor. İran, Şah döneminde 1971’de fiilen hâkim olduğu bu adaları, mevcut rejim döneminde 1992’de tamamen hakimiyetine almış durumda. BAE, İran’ın bu adaları kendisinden ‘çaldığını’ iddia etse de elinden bir şey gelmiyor.

Bu üç adanın her biri en fazla 12 km2 büyüklüğünde. Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adaları geçiş koridorunun kuzey tarafında yani dar koridorun İran tarafında kalıyor. Ebu Musa adası ise koridorun diğer (güney) tarafında ve BAE’nin Eş Şarika Emirliği’ne coğrafi olarak daha yakın. Aralarında yaklaşık 60 km mesafe var. Zaten bu ada üzerinde asıl hak iddia eden de BAE’yi oluşturan 7 emirlikten biri olan bu Eş Şarika emirliği…

Haberin Devamı

ABD/İSRAİL NEREYE ASKER İNDİRİR?

Mevcut şartlar içerisinde Ebu Musa Adası İsrail/ABD ikilisi için daha avantajlı görünüyor. ZİRA BAE’ye yakınlığı lojistik akışı ve diğer geri bölge desteklerini de mümkün kılıyor. Açık kaynaklara konuşan ABD’li bazı emekli istihbaratçılar da BAE’nin Ebu Musa adasını geri alabilmek için ABD/İsrail ile hareket edebileceğini değerlendiriyor. İran açısından ise Tunb adalarından daha uzakta kaldığı için muhafazası bir kademe daha zor olabilir. Ama bu adalar zaten İran’ın tamamen hâkim olduğu Hürmüz içerisinde yer aldığı için asıl zorluğu buradaki herhangi bir adaya asker indirmek isteyenler yaşayacak…