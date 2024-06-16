Hedef Ukrayna barışı: Dünya İsviçre’de toplandı

Haberin Devamı

Ukrayna savaşını sonlandırmak ve çatışmaya adil bir çözüm bulunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı dün İsviçre’de başladı. İsviçre’nin Luzern bölgesinde bulunan Bürgenstock isimli tatil beldesinde gerçekleşen konferans için 92 ülke ve 8 uluslararası topluluğun üst düzey temsilcileri bir araya geldi. Rusya’nın davet edilmediği konferansa Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. ABD’yi Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in temsil ettiği zirveye, “Rusya’sız barış konferansı olmaz” tezini savunan Çin ise heyet göndermedi.

‘TARİH YAZACAĞIZ’

Zirve, yerel saatle 17.30 civarında resmi açılış konuşmalarıyla başladı. Zirve açılışında konuşan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Bugün burada dünyanın her köşesinden ülkeler var. Konferansın sonunda nasıl bir karar, bildiri çıkarsa çıksın saldırgan ve ilhakçı Rusya’ya aklın yolunun bir olduğunu göstereceğine inanıyorum. Konferansın tarih yazacağına inanıyorum. Ukrayna’yı bu zor gününde yalnız bırakmadığınız için minnettarım” ifadelerini kullandı. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd da açılışta yaptığı konuşmada, “Rusya olmadan bir barış sürecinin düşünülemeyeceğinin hepimiz farkındayız. Kalıcı bir çözüm her iki tarafı da kapsamalıdır. Uluslararası toplum olarak bu yolun açılmasına yardımcı olabiliriz. Bu yüzden buradayız” dedi.

Haberin Devamı

‘BARIŞ DEĞİL SAVAŞ OTURUMU’

Rusya lideri Vladimir Putin de İsviçre’deki konferansla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konferansın Ukrayna için barış arayışı değil, Batı’nın Rusya’ya karşı savaşı sürdürme oturumu olduğunu savunan Putin, “Bu konferansla Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı uluslararası ittifak kurma planından vazgeçmediğini ve hatta onu kısmen İsviçre’de hayata geçirmeye başladıklarını görüyoruz. G7 zirvesinin hemen ardından bunu yapmaları manidar” dedi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’Yİ FİDAN TEMSİL ETTİ

BARIŞ konferansına Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Konferanstaki konuşmasında, iki yılı aşkın süredir Avrupa’nın ortasında yıkıcı bir savaş yaşandığını hatırlatan Fidan, ölü ve yaralıların sayısının 500 bini aştığını ve savaşın bir yıpratma savaşına dönüştüğünü dile getirdi. Bakan Fidan, ikinci olarak söz konusu konvansiyonel savaşın kitle imha silahlarını içermesi gibi bir riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.

‘RUSYA DA BULUNMALI’

“Önümüzde Ukrayna barış planı var. Rusya da kısa bir süre önce kendi şartlarını, kendi koşullarını paylaştı. İçeriği ve öne sürülen koşullardan bağımsız bir şekilde bunların önemli adımlar olduğunu düşünüyoruz” diyen Bakan Fidan, “Çatışmanın diğer tarafı olan Rusya da salonda bulunsaydı, bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi” sözlerini kaydederek müzakerelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

ADİL BARIŞ VURGUSU

Türkiye’nin barış için çaba sarf etmeye devam edeceğini dile getiren Fidan şu sözleri de ekledi: “Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi ‘Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır’.”