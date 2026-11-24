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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta denizlerdeki hareketlilik yeni bir boyuta taşındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Libya açıklarında Rus askerî ve ticari gemilerinin hedef alındığını açıklarken, Libya yönetimi ülkenin savaşın tarafı olmadığını vurgulayarak saldırılara tepki gösterdi. Aynı dönemde Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait bir kargo gemisinin İHA saldırısına uğraması ise bölgede güvenlik endişelerini artırdı.

RUS DONANMASINA BÜYÜK DARBE

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve güvenlik güçlerinin Libya açıklarında Rus donanmasına ait Merkuriy isimli korvete operasyon düzenlediğini duyurdu. Zelenski, saldırıda geminin battığını ve Rusya’ya ait Ka-27 tipi deniz helikopterinin de imha edildiğini ileri sürdü.

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Ukrayna lideri, Rusya’ya ait MV ANGARA isimli kuru yük gemisinin de hedef alındığını belirterek operasyonlarda Ukrayna yapımı toplam 7 insansız deniz aracının kullanıldığını kaydetti. Söz konusu geminin Rusya tarafından silah taşımak amacıyla kullanıldığını öne süren Zelenski, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.





‘SALDIRILARIN COĞRAFİ SINIRLARININ GENİŞLEDİĞİNİ GÖSTEREN ÖNEMLİ BİR GELİŞME’

Saldırının yalnızca askerî bir operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Buğra Bekir Işılak, Ukrayna’nın daha önce Hazar Denizi’nde de Rusya bağlantılı hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Işılak, “Ukrayna’nın Libya açıklarında Rusya’ya ait askerî ve ticari gemileri hedef alması, saldırıların coğrafi sınırlarının genişlediğini gösteren önemli bir gelişme. Bingazi’de Merkuriy korvetinin ve ANGARA isimli yük gemisinin hedef alınması, çatışmanın Karadeniz’in ötesine uzandığını ortaya koyuyor. Üstelik bu ilk örnek değil. Ukrayna, Aralık 2025’te Hazar Denizi’nde Kompozitor Rahmaninov ve Askar-Saridja isimli iki Rus yük gemisini, ayrıca bir devriye botunu ve petrol-doğal gaz tesislerini hedef aldığını açıklamıştı” dedi.

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Ukrayna'nın askerî faaliyetlerini farklı deniz sahalarına taşıdığına işaret eden Işılak, saldırıların ticari taşımacılık ve lojistik faaliyetleri de kapsamasının üçüncü ülkeler açısından risk oluşturduğunu ifade ederek, şu yorumda bulundu:

“Burada dikkat çekici olan, saldırıların yalnızca askerî gemilerle sınırlı kalmayıp ticari taşımacılık ve lojistik faaliyetleri de kapsaması. Bu durum, savaşın üçüncü ülkelerin güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını etkileme riskini artırıyor.”

LİBYA NEDEN UKRAYNA'YA TEPKİ GÖSTERDİ?

Libya Temsilciler Meclisi, Bingazi Limanı ve çevresinde yaşanan güvenlik gelişmelerine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Libya’nın egemenliğinin, topraklarının, kara sularının ve limanlarının uluslararası hukuk kapsamında korunduğu belirtilerek hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyeceğinin altı çizildi.

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Libya’nın Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tarafı olmadığı vurgulanan açıklamada, ülke topraklarının ve kara sularının devletler arasındaki hesaplaşmaların ya da askerî çatışmaların alanı haline getirilmesinin kabul edilmeyeceği bildirildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni de Bingazi Limanı ve çevresine yönelik insansız deniz aracı saldırılarını ‘terör eylemi’ olarak nitelendirdi. Ukrayna’yı sert sözlerle eleştiren Koni, saldırıların Zelenski tarafından onaylandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını savunarak yaşananlardan Ukrayna yönetimini sorumlu tuttu. Koni, söz konusu eylemlerin Libya devletine karşı savaş ilanı niteliği taşıdığını ileri sürerken, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde girişimlerde bulunacağını açıkladı.





LİBYA’NIN SERT TEPKİSİNİN ARDINDAKİ ASIL ENDİŞE NE?

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Libya’nın tepkisinin yalnızca egemenlik ihlaline yönelik olmadığını belirten Buğra Bekir Işılak, ülkenin içinde bulunduğu siyasi koşulların da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Işılak, “Libya'daki saldırıyı önemli kılan nokta, olayın savaşın tarafı olmayan bir ülkenin limanında gerçekleşmesi. Libya Temsilciler Meclisi, ülkenin bu savaşın tarafı olmadığını vurgulayarak limanlarının ve karasularının başka devletler arasındaki çatışmalarda kullanılmasını kabul etmeyeceğini bildirdi. Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni ise Ukrayna’yı sorumlu tutarak saldırıyı Libya’ya karşı bir savaş ilanı olarak nitelendirdi ve konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve Uluslararası Adalet Divanına taşıyacaklarını açıkladı” ifadelerini kullandı.

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Libya’nın yıllardır siyasi bölünmüşlük, silahlı çatışmalar ve kurumsal istikrarsızlıkla mücadele ettiğini hatırlatan Işılak, ülkede kalıcı siyasi uzlaşmanın henüz sağlanamamasının dış kaynaklı askerî gerilimleri daha tehlikeli hale getirdiğini belirtti.

Uzman isim “Bu nedenle Libya’nın tepkisi yalnızca bir egemenlik itirazı değil, zaten kırılgan olan iç dengelerinin Rusya-Ukrayna savaşından daha fazla etkilenmesini önleme çabası olarak da değerlendirilebilir” dedi.





AKDENİZ’DEKİ PETROL VE TİCARET HATLARI DA RİSK ALTINDA

Libya’nın Akdeniz üzerinden Avrupa’ya petrol ihraç eden önemli ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Buğra Bekir Işılak, saldırıların enerji sevkiyatı ve ticari deniz taşımacılığı açısından ciddi riskler oluşturabileceğini kaydetti.

Malta bayraklı bir ticari geminin de saldırıdan etkilenmesinin olayın üçüncü ülkeleri de ilgilendirdiğini gösterdiğini belirten uzman, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin Akdeniz’de yeni bir çatışmadan kaçınılması gerektiğine yönelik açıklamasının bölgedeki endişeleri ortaya koyduğunu söyledi. Işılak, saldırıların tekrarlanması halinde gemi sigortası maliyetlerinin artabileceğini, liman faaliyetlerinin aksayabileceğini ve enerji taşımacılığında belirsizlik yaşanabileceğini ifade etti.

“Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya petrol ihraç eden önemli ülkelerden biri. Bu nedenle limanlarda yaşanan saldırılar, enerji sevkiyatı ve ticari deniz taşımacılığı açısından risk oluşturuyor. Malta bayraklı bir ticari geminin de saldırıdan etkilenmesi, olayın üçüncü ülkeleri de ilgilendirdiğini gösteriyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Akdeniz’de yeni bir çatışmadan kaçınılması gerektiğini vurgulaması da bölgedeki endişeleri ortaya koyuyor" diyen Işılak, şöyle devam etti:

-- Saldırıların tekrarlanması hâlinde gemi sigortası maliyetlerinin artması, liman faaliyetlerinin aksaması ve enerji taşımacılığında belirsizlik yaşanması ihtimaller dahilindedir. Nitekim Libya Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Kurumu da gemilerin Libya limanlarından uzaklaşması, sigorta maliyetlerinin yükselmesi ve temel ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatının aksaması ihtimaline dikkat çekti.

-- Kısacası, Libya'daki saldırıyı Akdeniz'de yeni bir savaş cephesinin açılması olarak değerlendirmek için erken. Ancak Ukrayna'nın Hazar Denizi’nden Akdeniz'e uzanan operasyonları, savaşın coğrafi kapsamını genişletiyor. Asıl risk, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın yalnızca Akdeniz'deki enerji yollarını ve ticari gemileri değil, Libya gibi zaten siyasi istikrarsızlık yaşayan ülkelerin güvenliğini de olumsuz etkilemesidir.





BALTIK DENİZİ’NDEKİ SALDIRI NATO’YU DA HAREKETE GEÇİREBİLİR Mİ?

Rusya ile Ukrayna arasındaki deniz kaynaklı gerilim Libya açıklarıyla sınırlı kalmadı. Rusya’ya ait Sparta II isimli kargo gemisinin Finlandiya Körfezi’nde İHA saldırısına uğramasının ardından Kremlin, Baltık Denizi’ndeki güvenlik durumuna ilişkin uyarıda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Baltık bölgesinde ‘terör’ faaliyetlerinin yayılmasının son derece tehlikeli bir eğilim olduğunu söyledi. Bu tür olayların bölgedeki gerilimi artırdığına dikkat çeken Peskov, Moskova’nın Kiev tarafından yapılan açıklamaları not ettiğini belirtti.

Finlandiya makamları, saldırının ardından geminin Finlandiya kara sularına doğru sürüklendiğini açıklamıştı. Çıkan yangına müdahale edilen Sparta II, Helsinki’nin yaklaşık 90 kilometre doğusunda demirledi. Geminin daha sonra Rusya kara sularına doğru çekildiği bildirildi.

Baltık Denizi’ndeki gelişmelerin yeni bir güvenlik krizine dönüşme ihtimalini değerlendiren Buğra Bekir Işılak, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılarının artık savaşın tarafı olmayan ülkeleri de doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

Finlandiya Körfezi'nde yaşananların bunun somut örneği olduğunu ifade eden Işılak, “Benzer bir durum Baltık Denizi’nde de yaşandı. Finlandiya Körfezi’nde Rusya’ya ait Sparta II yük gemisine yönelik saldırının ardından gemide yangın çıktı ve gemi Finlandiya karasularına sürüklendi. Sonuçta Finlandiya ve Estonya, kendi ülkelerinin taraf olmadığı bir çatışmanın yol açtığı olayla ilgilenmek zorunda kaldı. Bu örnek, savaşın nasıl başka ülkelerin güvenlik meselesine dönüşebileceğini somut biçimde gösteriyor” dedi.





FİNLANDİYA VE İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Baltık Denizi’nin hem Rusya hem de NATO açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Buğra Bekir Işılak, Finlandiya’nın 2023’te, İsveç’in ise 2024’te NATO’ya katılmasıyla bölgedeki askerî dengelerin değiştiğini söyledi. Rusya açısından Kaliningrad ile deniz bağlantısının korunmasının ve bölgedeki askerî ve ticari faaliyetlerin sürdürülmesinin önem taşıdığını belirten Işılak, NATO ülkelerinin de kendi güvenlik çıkarları doğrultusunda gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

Işılak, Ukrayna’nın operasyonlarının Baltık Denizi’ne kadar uzanmasının mevcut gerilime yeni bir boyut kazandırdığını ifade ederek, üçüncü ülkelerin hava ve deniz sahalarının operasyonlarda kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soruların da gündeme geldiğini belirtti.

Uzman, NATO ülkelerinin kendi egemenlik alanlarının çatışmanın parçası haline gelmesini istemeyeceğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Rusya-Ukrayna savaşının tarafı olmayan NATO ülkelerinin de bu tür operasyonların sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilmesi. Ayrıca Ukrayna’nın üçüncü ülkelerin yakınında gerçekleştirdiği operasyonlar, saldırıların hangi bölgelerden düzenlendiği ve başka ülkelerin hava veya deniz sahalarının kullanılıp kullanılmadığı gibi soruları gündeme getiriyor. NATO ülkelerinin bu konularda daha dikkatli davranması ve kendi egemenlik alanlarının çatışmanın parçası hâline gelmesini istememesi beklenebilir.”

Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki gerilimin artabileceğine yönelik uyarılarının da bu güvenlik ortamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Işılak, bundan sonraki süreçte Ukrayna’nın askerî operasyonlarının kapsamının, Rusya’nın vereceği karşılığın ve üçüncü ülkelerin güvenlik kaygılarının belirleyici olacağını söyledi.