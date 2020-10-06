Hedef Gence Koridoru

Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ın çevresinde bulunan ve 100 kilometre genişliğindeki Gence Koridoru, Rusya ve İran’a komşu Azerbaycan’ı Batı dünyasına bağlayan en önemli geçiş. Adını sürekli olarak füzelerin hedefi olan Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’den alan ‘koridor’, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP ve Bakü-Supsa doğalgaz boru hatlarının geçiş noktası. Batı Avrupa’yı Kafkaslara bağlayan fiber optik kablolar, Avrupa’yı Çin’e bağlayan E-60 karayolu ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu bu çok kritik bölgeden geçiyor. Batı ülkeleri Doğu ile ticaretinde İran ve Rusya’yı baypas etmek için Gence Koridoru’nu yoğun olarak kullanıyor. Dağlık Karabağ’da askeri başarı elde edemeyen Ermenistan’ın sivil altyapıları ve enerji geçişlerine yakın bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor. Gence Koridoru’nda Azerbaycan’ın kritik altyapısı çok dar bir alanda ilerliyor.

SAVAŞ İLAN EDİLMEDİ

Hürriyet’e konuşan Bakü merkezli düşünce kuruluşu Topçubaşov Merkezi Direktörü Rusif Huseynov, Gence Koridoru’nun Karabağ’a en yakın alan olması nedeniyle yıllardır tehdit altında olduğunu, Azerbaycan ordusunun Karabağ’ı yeniden topraklarına katmasının ardından ‘koridor’ üzerindeki baskının sona ereceğini söyledi. Araştırmacı Cavidan Ahmethanlı ise Gence Koridoru’nun Ermenistan için saldırması en kolay bölge olduğunu belirtti. Sivil yerleşim ve altyapı bölgelerine saldırılarla Ermenistan’ın Azerbaycan’a topyekûn savaş nedeni vermek istediğini söyleyen Ahmethanlı, Azerbaycan’ın şu ana kadar kimseye savaş ilan etmediğini, çünkü uluslararası hukuk tarafından kendi toprağı olarak kabul edilen bir bölgede operasyon düzenlediğini belirtti.