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Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.02.2021 - 19:22 | Son Güncelleme:

Polis ikna etmeye çalıştı, vekiller direndi! HDP'liler yol kesti

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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HDP’nin çağrısıyla bugün akşam saatlerinde Kadıköy’de toplanmak isteyen, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu gruplara polis müsaade etmedi. Partilerine yönelik baskıları ve gözaltıları protesto etmek için toplandıklarını söyleyen gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polis, Kadıköy rıhtımda toplanıp basın açıklaması yapmak isteyen kalabalığa Kadıköy Kaymakamlığının aldığı toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağını hatırlattı. Buna rağmen yürümek isteyen grubun önü Kadıköy Altıyol’dan rıhtıma inen Söğütlüçeşme Caddesi'nde polis tarafından kesildi. Osmanağa Camii önünde durdurulan kalabalık, çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alındı. Milletvekilleri dışındakilerin tamamı gözaltına alındı. HDP Milletvekilleri Dilşat Kaya Cambaz ve Musa Piroğlu trafiği kesti. Tıkanan trafikte araçların önüne atlayan milletvekillerini polis ikna etmeye çalıştı.

Polis ikna etmeye çalıştı, vekiller direndi HDPliler yol kesti

Trafik polisleri yolu açmaya çalışsa da HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu dakikalarca bir belediye otobüsünün önünde bekledi. Emniyet yetkilileri yolun açılması için uzun süre dil döktü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar, HDP milletvekillerine tepki gösterdi. Bir süre sonra eylemlerini sona erdiren milletvekilleri HDP Kadıköy İlçe Binasına geçti. Gözaltına alınanlar Emniyet müdürlüğüne götürülürken, akşam yoğunluğunda yaklaşık 1 saat boyunca duran Kadıköy trafiği normale döndü.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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