×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hazırlıklar başladı, on binlerce kişi katılacak! Nasrallah'ın cenaze töreni yarın Lübnan'da hayatı durduracak

Güncelleme Tarihi:

#Nasrallah#Cenaze Töreni#Lübnan
Hazırlıklar başladı, on binlerce kişi katılacak Nasrallahın cenaze töreni yarın Lübnanda hayatı durduracak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 15:09

27 Eylül'de İsrail'in düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın yarın düzenlenecek cenaze törenine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. İran'dan üst düzey isimlerin katılacağı tören için hazırlıklar başladı, sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Haberin Devamı

27 Eylül 2024'te İsrail’in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni yarın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek.

Hizbullah lideri Naim Kasım geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada eski lider Hasan Nasrallah'ın 23 Şubat'ta defnedileceğini, 3 Ekim'de öldürülen Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin’in de 23 Şubat'ta toprağa verileceğini duyurmuştu.

Hazırlıklar başladı, on binlerce kişi katılacak Nasrallahın cenaze töreni yarın Lübnanda hayatı durduracak

ON BİNLERCE KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Beyrut'un ana spor stadyumun Camille Chamoun'da düzenlenecek cenaze töreni on binlerce kişinin katılması bekleniyor. AP haber ajansının geçtiği bilgilere göre Irak'tan uçuşlar günlerdir dolup taşıyor. Ajansa isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Irak Ulaştırma Bakanlığı yetkilisine göre şimdiye kadar en az 6 bin kişi Beyrut'a uçtu.

Haberin Devamı

Al Jazeera cenaze töreninin düzenleneceği öğle saatlerinde ülkede birkaç saatliğine hayatın durmasının beklendiğini yazdı.

Hazırlıklar başladı, on binlerce kişi katılacak Nasrallahın cenaze töreni yarın Lübnanda hayatı durduracak

TAHRAN'DAN ÜST DÜZEY KATILIM

AFP haber ajansı ise Nasrallah'ın cenaze törenine İran'dan üst düzey isimlerim katılacağına dikkat çekti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf bugün cenaze töreni için yola çıkarken Fars Haber Ajansı Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin de törene katılacağını bildirdi.

Hazırlıklar başladı, on binlerce kişi katılacak Nasrallahın cenaze töreni yarın Lübnanda hayatı durduracak

HAZIRLIKLAR BAŞLADI, İRAN'DA ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENECEK

İran'ın resmi haber ajansı IRNA da Nasrallah için yarınTahran'ın ana camisinde ve İran'ın çeşitli kentlerinde anma töreni düzenlenecek.

Yaklaşık beş ay önce İsrail'in hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın Beyrut’ta düzenlenecek olan cenaze töreni öncesi İran'ın başkenti Tahran’ın caddelerinde Hizbullah ve Nasrallah ile ilgili dev afişler asıldı.

Haberin Devamı

Lübnanlı grup sıkı güvenlik önlemleri aldığını duyurdu ve güvenlik güçlerini yurt dışından gelen on binlerce insanın yönetilmesinde yardımcı olmaya çağırdı.

Hazırlıklar başladı, on binlerce kişi katılacak Nasrallahın cenaze töreni yarın Lübnanda hayatı durduracak

GEÇİCİ OLARAK OĞLUNUN YANINA GÖMÜLMÜŞTÜ

Hizbullah'ı otuz yıldan fazla bir süre yöneten ve Ortadoğu siyasetinin kilit isimlerinden biri olan Hasan Nasrallah , 1997 yılında Hizbullah adına savaşırken hayatını kaybeden oğlu Hadi'nin yanına geçici olarak gömülmüştü. Yarın düzenlenen cenaze töreni sonrası yakınlarda belirlenen bir yere defnedilecek.

Hazırlıklar başladı, on binlerce kişi katılacak Nasrallahın cenaze töreni yarın Lübnanda hayatı durduracak

NASRALLAH SUİKASTI

64 yaşındaki Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Nasrallah'ın İsrail'in Hizbullah ile geniş çaplı savaşa girmeyeceğinden emin olduğu, danışmanlarının endişelerini reddettiği ve 27 Eylül'de öldürüldüğü yeraltı sığınağından başka bir yere geçmesi yönündeki çağrılara direndiği öne sürülmüştü.

ABD'li senatör Mark Kelly, saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını belirtmişti.

İran, suikastın ardından misilleme olarak Ekim ayında İsrail'e yaklaşık 200 füze fırlattı. İsrail buna karşılık İran'daki bazı askeri tesisleri vurdu.

Hazırlıklar başladı, on binlerce kişi katılacak Nasrallahın cenaze töreni yarın Lübnanda hayatı durduracak

Gözden KaçmasınKriz çıkaran cenaze İsraile teslim edildi Trumptan Netanyahuya yeşil ışıkKriz çıkaran cenaze İsrail'e teslim edildi! Trump'tan Netanyahu'ya yeşil ışıkHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasrallah#Cenaze Töreni#Lübnan

BAKMADAN GEÇME!