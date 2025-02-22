Hazırlıklar başladı, on binlerce kişi katılacak! Nasrallah'ın cenaze töreni yarın Lübnan'da hayatı durduracak

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27 Eylül 2024'te İsrail’in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni yarın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek.

Hizbullah lideri Naim Kasım geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada eski lider Hasan Nasrallah'ın 23 Şubat'ta defnedileceğini, 3 Ekim'de öldürülen Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin’in de 23 Şubat'ta toprağa verileceğini duyurmuştu.



Beyrut'un ana spor stadyumun Camille Chamoun'da düzenlenecek cenaze töreni on binlerce kişinin katılması bekleniyor. AP haber ajansının geçtiği bilgilere göre Irak'tan uçuşlar günlerdir dolup taşıyor. Ajansa isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Irak Ulaştırma Bakanlığı yetkilisine göre şimdiye kadar en az 6 bin kişi Beyrut'a uçtu.

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Al Jazeera cenaze töreninin düzenleneceği öğle saatlerinde ülkede birkaç saatliğine hayatın durmasının beklendiğini yazdı.



AFP haber ajansı ise Nasrallah'ın cenaze törenine İran'dan üst düzey isimlerim katılacağına dikkat çekti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf bugün cenaze töreni için yola çıkarken Fars Haber Ajansı Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin de törene katılacağını bildirdi.



İran'ın resmi haber ajansı IRNA da Nasrallah için yarınTahran'ın ana camisinde ve İran'ın çeşitli kentlerinde anma töreni düzenlenecek.

Yaklaşık beş ay önce İsrail'in hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın Beyrut’ta düzenlenecek olan cenaze töreni öncesi İran'ın başkenti Tahran’ın caddelerinde Hizbullah ve Nasrallah ile ilgili dev afişler asıldı.

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Lübnanlı grup sıkı güvenlik önlemleri aldığını duyurdu ve güvenlik güçlerini yurt dışından gelen on binlerce insanın yönetilmesinde yardımcı olmaya çağırdı.



Hizbullah'ı otuz yıldan fazla bir süre yöneten ve Ortadoğu siyasetinin kilit isimlerinden biri olan Hasan Nasrallah , 1997 yılında Hizbullah adına savaşırken hayatını kaybeden oğlu Hadi'nin yanına geçici olarak gömülmüştü. Yarın düzenlenen cenaze töreni sonrası yakınlarda belirlenen bir yere defnedilecek.



64 yaşındaki Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Nasrallah'ın İsrail'in Hizbullah ile geniş çaplı savaşa girmeyeceğinden emin olduğu, danışmanlarının endişelerini reddettiği ve 27 Eylül'de öldürüldüğü yeraltı sığınağından başka bir yere geçmesi yönündeki çağrılara direndiği öne sürülmüştü.

ABD'li senatör Mark Kelly, saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını belirtmişti.

İran, suikastın ardından misilleme olarak Ekim ayında İsrail'e yaklaşık 200 füze fırlattı. İsrail buna karşılık İran'daki bazı askeri tesisleri vurdu.