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Haziranda çifte düğün... Milyarderler evleniyor

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#Alexander Soros#Jeff Bezos#DÜĞÜN
Haziranda çifte düğün... Milyarderler evleniyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 07:00

Milyarder işinsanı George Soros’un oğlu Alexander Soros (39) ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın yardımcısı Huma Abedin (48), 14 Haziran’da nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Amerikan Page Six’in haberine göre, çift arkadaşlarına davetiye kartlarını gönderdi. Öte yandan Amazon CEO’su Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sánchez’in de haziran ayında evlenecekleri konuşuluyor.

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Page Six’e konuşan kaynaklar, 61 yaşındaki Bezos ve 55 yaşındaki Sanchez’in İtalya açıklarındaki 500 milyon dolarlık süper yatlarında az sayıda konuğun katıldığı bir törenle dünya evine gireceklerini iddia etti. Bezos ve Sanchez, Ağustos 2023’te İtalya’nın Positano kentinde nişanlamıştı.

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#Alexander Soros#Jeff Bezos#DÜĞÜN

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