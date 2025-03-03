Haziranda çifte düğün... Milyarderler evleniyor

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Page Six’e konuşan kaynaklar, 61 yaşındaki Bezos ve 55 yaşındaki Sanchez’in İtalya açıklarındaki 500 milyon dolarlık süper yatlarında az sayıda konuğun katıldığı bir törenle dünya evine gireceklerini iddia etti. Bezos ve Sanchez, Ağustos 2023’te İtalya’nın Positano kentinde nişanlamıştı.