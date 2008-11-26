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Hazin bir hikaye

Türk Hava Kuvvetleri'ne 53 yıl hizmet vererek, dünyanın 'Efsane' sayılan uçaklarından biri olan uçak, Türkiye'de değil, Berlin'de bir müzede sergileniyor. İşte airturkhaber'de yer alan hazin hikaye.

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Türk Hava Kuvvetleri'nin C-47'si

Bu haber son C-47’mizin hazin hikayesidir.

Askeri adı C-47. Veya sivil adıyla DC-3 diye bilinen, nam-ı değer DAKOTA...

Havacılık dünyasının gelmiş geçmiş efsane uçaklarından biriydi.

 Türk Hava Kuvvetleri’ne tam 53 yıl hizmet etti.

 Günü geldi son uçuşunu yaptı, törenle emekli oldu.

 Peki şimdi bu uçak nerede?

 İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Boeing’in olan Douglas şirketi tarafından tasarlandı. Çift motorlu, metal gövdeli bir yolcu uçağıydı.

 Ama asıl ününü askeri havacılıkta gösterdi.

 İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca ton kargo, binlerce askeri taşıdı.

 Normandiya Çıkartması’nda, havada içinde paraşütçüler olan planörleri bile çekti.

 İşte bu efsane uçağın "Türkiye macerası"  1945’te başladı.

 Önce, Hava Kuvvetleri’nde sonra da Türk Hava Yolları’nda uzun yıllar uçtu.

 THY’de zamanla yerini daha yeni uçaklara bıraktı.

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 1990’ların başından itibaren ise askeri görevlerde yerini Türkiye’de imal edilen CN235 CASA’lara bıraktı.

 Son 6063 numaralı C-47 için Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda 19 Haziran 1998’de yapılan törenle emekli oldu.

 Yurtdışında bu tür uzun hizmet verilen ve havacılık tarihine “Efsane” olarak geçen uçaklar korunur, bazıları ise uçar durumda tutulur.

 Uçamayanlar ise, ziyaretçilerinin tarihe tanıklık etmesi amacıyla müzelerde sergilenir.

 Ama bizde tam tersi oldu.

 Son C-47 Dakota, Almanya’ya verildi.

 Efsane C-47, kargo uçağı içinde Almanya’ya uçtu. Buradaki bakım tesislerinde “Amerikan Hava Kuvvetleri”nin renklerine boyandı, seri numarası vuruldu.

 Bu işlemlerin ardından Berlin’e götürüldü.

Buradaki yeni yuvası, İkinci Dünya Savaşı’nda Berlin’e uygulanan abluka sırasında, uçaklarla gerçekleştirilen hava taşımacılığının anlatıldığı “Berlin Airlift Memorial Museum” oldu

İşte Türk Hava Kuvvetleri’nde tam 53 yıl uçan efsane uçak C-47 Dakota, bizlere havacılık tarihimizi hatırlatacağına şimdilerde Amerikan Hava Kuvvetleri renginde başta Almanlar olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerini Berlin’de selamlıyor.

 

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