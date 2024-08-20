Hayvanlarda ölümcül 'mavi dil hastalığı' başladı

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Belçika Federal Gıda Ajansı, ay başında baş gösteren "mavi dil hastalığı"nın hayvanlar arasında giderek yayıldığını açıkladı.

Koyun, keçi, sığır ve ineklerde "mavi dil hastalığı" olarak bilinen virüs kaynaklı hastalık sebebiyle 500'den fazla çiftliği etkilediği, ancak toplam ne kadar hayvanın telef olduğu henüz bilinmediği belirtildi.

544'ü Flamanca konuşulan bölgede olmak üzere toplam 874 koyun, keçi, inek ve sığırın hastalığı taşıdığı biliniyor. Hastalık özellikle koyunlar arasında yayılıyor, ölümler de bu tür arasında gerçekleşiyor.

Virüs, insanlara bulaşmıyor.

Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.

Hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.