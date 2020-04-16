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Hayvanat bahçesinden feda listesi
Almanya’da salgın nedeniyle ziyarete kapanan Neumünster Hayvanat Bahçesi, mali krize girdiği için bazı hayvanları diğer hayvanlara yem olarak vermek zorunda kalabileceklerini açıkladı.
Hayvanat bahçesi müdürü Verena Kaspari yaptığı açıklamada, ilk aşamada ‘feda edilebilecek’ hayvanların listesini çıkardıklarını söyledi. Fok balıkları ve penguenlerin her gün çok miktarda balık yemesi gerektiğini belirten Kaspari “Bu aşamaya gelirsek, hayvanların açlıktan ölmelerine izin vermek yerine ötenazi yapmak zorunda kalabiliriz” diye konuştu.
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