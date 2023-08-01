Hayvanat bahçesindeki görüntü ortalığı karıştırdı: İnsan mı, ayı mı? Yetkililer açıklama yapmak zorunda kaldı...

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Daha önce köpekleri kurtlara ya da Afrika kedilerine benzemesi, eşekleri de zebraya benzemeleri için boyadıkları öne sürülen Çin hayvanat bahçeleri yeni bir suçlama ile hem ülke hem de dünya gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Çin'deki Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki bir ayının tıpkı insana benzer bir şekilde ayağa kalıp çevredekileri izlediği anların görüntüsü sosyal medyada viral olduktan sonra hayvanat bahçesi açıklama yapmak zorunda kaldı.



Sosyal medyada binlerce yorum alan videoda, kostümü andıran buruşuk derisi ile ince arka ayakları üzerinde dik duran bir güneş ayısı görülüyor.

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Kafesinin içindeki kayanın üzerinde dengede duran ayı bir süre insanları izledikten sonra yorularak geri oturuyor.

Çin'deki hayvanat bahçelerinin kötü şöhretini bilen bazı sosyal medya kullanıcıları ayının aslında kostüm giymiş bir ayı olabileceğini öne sürerek büyük bir tartışmanın fitilini ateşlediler.



Yerel medya ziyaretçilerin hayvanat bahçesindeki ayının gerçek olduğuna inanmadığını vurgularken, Hangzhou Hayvanat Bahçesi yönetimi açıklama yapmak zorunda kaldı.

Malezya'dan gelen güneş ayılarının normal ayılara göre daha küçük olduğunu ve farklı göründüğünü belirten yetkililer Çin'deki kavuran sıcaklıklara dikkat çekerek hiç kimsenin tüylü bir kostüm içinde o kadar uzun süre duramayacağını belirtti.

ÜLKE SINIRLARINI AŞTI, BATI MEDYASINDA HABER OLDU

Hayvanat bahçesindeki ayının insan olabileceğine ilişkin iddialara Batı medyasında da dikkat çekti. İngiliz The Telegraph gazetesi Cambridge University Press'in bir araştırmasına yer vererek hayvanın derisinin gevşek olduğunu bu nedenle de kostümü andıran kıvrımları olduğunu yazdı.



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GAZETECİLERE ÖZEL ZİYARET AYARLANDI

NewYorkPost ise Hayvanat Bahçesi sözcüsünün konuya ilişkin sorularını cevaplamadığını ancak yetkililerin ayının gerçek olduğunu kanıtlamak için gazetecilere özel ziyaret planladığını duyurdu.

