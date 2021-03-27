Hayvanat bahÃ§esi sahibinin zor anlarÄ±: Dev piton yÃ¼zÃ¼ne saldÄ±rdÄ±

California'daki SÃ¼rÃ¼ngen Hayvanat BahÃ§esi'nin sahibi Jay Brewer, Ã§Ã¼rÃ¼me riski taÅŸÄ±yan yumurtalarÄ±nÄ± koruyan dev bir piton tarafÄ±ndan neredeyse yÃ¼zÃ¼nden Ä±sÄ±rÄ±lÄ±yordu.

ABDâ€™nin CaliforniaÂ eyaletinde SÃ¼rÃ¼ngen Hayvanat BahÃ§esiâ€™nin sahibi, yumurtalarÄ±nÄ± koruyan devÂ piton yÄ±lanÄ±nÄ±n aniden saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Hayvanat bahÃ§esi sahibinin hayat kurtaran refleks iseÂ kameraya yansÄ±dÄ±.Â ABDâ€™nin California eyaletinde hayvanat bahÃ§esinin dev piton ile imtihanÄ±na ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerÂ viral oldu.Â SÃ¼rÃ¼ngen Hayvanat BahÃ§esi Sahibi Jay Brewer, yumurtalarÄ±nÄ± koruyan bir pitona aitÂ bir kaÃ§ yumurtasÄ±nÄ± almaya kalktÄ±. YumurtalarÄ± korumak iÃ§in alan Brewer elindeki Ã§ubuk yardÄ±mÄ±yla dev pitonu itmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, yÄ±lanÄ±nÂ saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.Â

Pitonun saldÄ±rÄ±sÄ±ndan refleksi sayesinde son anda kurtulan Brewer, amacÄ±nÄ±n sadece bir kaÃ§ yumurtayÄ± gÃ¼venli bir yere taÅŸÄ±mak istediÄŸini sÃ¶yledi. Brewerâ€™Ä±n pitonun saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtulma anlarÄ± ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Jay Brewer'Ä±n iki buÃ§uk milyona yakÄ±n takipÃ§isi, adamÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle tam anlamÄ±yla dehÅŸete kapÄ±ldÄ±. Brewer'Ä±n Instagram hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video, hayvanÄ±n diÅŸlerini aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve doÄŸrudan adamÄ±n gÃ¶zlerine doÄŸru Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde fÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Jay hayvanÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kÄ±l payÄ± kaÃ§tÄ± ve ve ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla kameraya baktÄ±. Dev pitonun saldÄ±rÄ±sÄ±ndan ne kadar kÄ±l payÄ± kurulduÄŸunu ve ucuz atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Pitonlar her ne kadar zehirli olmasa da inanÄ±lmaz derecede gÃ¼Ã§lÃ¼ olurlar ve avlarÄ±na Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir gÃ¼Ã§le saldÄ±rÄ±rlar. BirkaÃ§ insanÄ± aynÄ± anda Ã¶ldÃ¼rebilecek gÃ¼ce sahip piton yÄ±lanlarÄ± avlarÄ±nÄ± zehirleyerek deÄŸil etrafÄ±na dolanÄ±p sÄ±karak ve boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor.

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