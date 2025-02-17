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Hayvan kostümlü uyuşturucu avı

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#Peru#Uyuşturucu#Polis
Hayvan kostümlü uyuşturucu avı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 07:00

Peru’da kapibara kostümü giyen polis memuru, 14 Şubat’ta “Sevgilinizden hediye var” diye kapıyı açtırdığı uyuşturucu satıcılarını yakaladı.

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Peru’nun başkenti Lima’da narkotik polisi, film gibi bir operasyonla uyuşturucu satıcılarına baskın düzenledi. Dünyanın en büyük kemirgeni olan kapibara kostümü giyen polis memuru, 14 Şubat’ta “Sevgilinizden hediye var” diye kapıyı açtırdığı uyuşturucu satıcılarını yakaladı. Polisin paylaştığı baskın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Peru polisinin yaptığı açıklamada, evde yapılan aramada 1700 paket kokain ve esrar ele geçirildiği belirtildi. Operasyonu Escuadron Verde isimli özel narkotik birimi gerçekleştirirken, birim başkanı Col Pedro Rojas yaptığı açıklamada, “Sevgililer Günü’nde kendimizi kapibara karakteriyle kamufle etmeye çalıştık” dedi. Ancak bu sıradışı operasyon özel birimin ilk uygulaması değil. Cadılar Bayramı, Noel ve Sevgililer Günü gibi özel günlerde kostüm giyen narkotik ajanları daha önce de Örümcek Adam, Thor, Kaptan Amerika gibi Marvel çizgi roman karakterlerinin kostümleriyle operasyon düzenlemişti.

 

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#Peru#Uyuşturucu#Polis

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