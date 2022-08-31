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Hayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kayboldu!

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#Tayland#Youtuber#Dolandırıcı
Hayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 15:56

Ülkesinin en tanınmış sosyal medya yüzlerinden olan bir YouTuber’ın binlerce insanı dolandırması Tayland’ı bir anda karıştırdı. Polisin her yerde aradığı dolandırıcı kandırdığı insanlardan tam 55 milyon dolar alarak ortadan kayboldu…

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840 binden fazla YouTube takipçisi olan Nutty, sık sık lüks arabalarını, saatlerini ve mallarını sosyal medyada sergilemesiyle tanınıyordu.

Genç kadın aslında, bu görkemli yaşantıyı ortaya koyarak kendisini takip eden kişileri baştan çıkarmaya çalışıyordu.

Ünlü YouTuber, 840 bin kişiye servetini forex ticaretinden topladığını anlatıyordu.

Hayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kayboldu
TUTUKLAMA EMRİ ÇIKTI AMA...

Dolandırıcılık da dahil olmak üzere üç suçlamayla karşı karşıya kalan “Nutty” olarak da bilinen dansçı Suchata Kongsupachak için sonunda tutuklama emri çıkarıldı.

Polis, 30 yaşındaki Suchata'nın 6 bşnden fazla kurbanı kendi forex ticaret şirketine yatırım yapmaya ikna ettiğini ve katkılarından yüzde 35'e varan getiri vaat ettiğini söyledi.

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Ancak Taylandlı YouTuber Nutty, hayranlarından 55 milyon ABD doları dolandırdığı iddia edildikten sonra kaçtı.

Yetkililer binlerce yatırımcıyı 2 milyar baht (55 milyon ABD doları) döviz ticareti dolandırıcılığıyla dolandırmakla suçlanan popüler YouTuber'ın ülkeden kaçtığını söyledi.

Siber Suç Soruşturma Bürosu memuru Wattana Ketumpai, Nation gazetesine, Suchata'nın lüks arabalar, saatler ve mülk gibi satın alımlarını sosyal medyada sık sık gösterdiğini söyledi.

Hayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kayboldu
6 BİN KİŞİDEN 55 MİLYON DOLAR ÇARPTI!

Wattana, şimdiye kadar 102 kurbanın yetkililere toplam 30 milyon baht (825.000 ABD doları) tutarında şikâyette bulunduğunu söyledi.

Daha yüksek kâr beklentisiyle cezbedilen Suchata'nın hayranları, nisan ayında programa binlerce baht dökmeye başladı, ancak kurnaz influencer bir Instagram gönderisinde ‘bir ticaret hatası’ nedeniyle tüm parayı kaybettiğini söylediğinde hepsinin hayalleri suya düştü.

Düzinelerce mağduru temsil eden bir avukat, tek başına bir kişinin Suchata'nın banka hesabına 18 milyon baht (493.500 ABD doları) yatırdığını söyledi.

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Mağdur yatırımcılar, komşu bir ülkeye kaçtığına inanılan Tayland vatandaşının nerede olduğu hakkında bilgi verenlere 5 milyon baht (137.000 ABD doları) ödül teklif etti.

Hayranlarını dolandıran YouTuber 55 milyon dolarla ortadan kayboldu

BAŞKA DOLANDIRICILARLA ORTAK MI ÇALIŞTI?

Polis memuru Wattana, yaptıkları daha detaylı soruşturmaların, Suchata'nın davasının bu ayın başlarında dolandırıcılık suçlamasıyla Malezya'da tutuklanan Taylandlı ve Singapurlu bir çiftin davasıyla bağlantılı olduğunu da ortaya çıkardığını söyledi.

Ponzi şeması, Ponzi sistemi veya Ponzi oyunu, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.

Çift, Singapur'daki müşterilere 32 milyon Singapur doları (22 milyon ABD doları) değerinde lüks saatler ve çantaları teslim etmemekle suçlandı.

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Wattana “Bu dolandırıcılık diğer Ponzi şemalarına benziyor, ancak farklılıklar halkla ilişkiler ve aldatıcı yöntemler.” dedi. “Gelecekte kurbanlardan daha fazla şikâyet alabiliriz.”

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#Tayland#Youtuber#Dolandırıcı

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