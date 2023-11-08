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Hayranları ve sevenleri şoke oldu! Örümcek ısırığı şarkıcı Darlyn Morais'in sonu oldu

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#Darlyn Morais#Brezilya#Örümcek Isırığı
Hayranları ve sevenleri şoke oldu Örümcek ısırığı şarkıcı Darlyn Moraisin sonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 11:49

Brezilyalı şarkıcı Darlyn Morais, örümcek ısırığı sonucu oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

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31 Ekim'de Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Miranorte kentindeki evinde zehirli bir örümcek tarafından ısırılan müzisyen Darlyn Morais, vücudunun alerjik reaksiyonlar göstermesi üzerine hastaneye giderek tedavi gördü ve 3 Kasım'da taburcu edildi.

YÜZÜNDEKİ MORLUĞUN RENGİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Müzisyenin eşi Jhullyenny Lisboa, Brezilya haber kanalı G1'e yaptığı açıklamada, Morais'in eve geldikten sonra durumunun yeniden kötüleştiğini, sürekli yorgun hissettiğini ve yüzündeki morluğun renginin değişmeye başladığını anlattı.

5 Kasım'da tekrar hastaneye kaldırılan şarkıcı 6 Kasım Pazartesi günü trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Hayranları ve sevenleri şoke oldu Örümcek ısırığı şarkıcı Darlyn Moraisin sonu oldu

18 YAŞINDAKİ KIZI DA HASTANEDE

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Lisboa eşi ile birlikte 18 yaşındaki kızının da örümcek ısırığına maruz kaldığını, şu anda hastanede yattığını ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ VE HAYRANLARINI ŞOKE ETTİ

Müzik dünyasına 15 yaşında giren Darlyn Morais, erkek kardeşi ve yakın bir arkadaşından oluşan müzik grubu ile Goiás, Maranhão ve Pará eyaletlerinde de sahne alıyordu.

Kuzeni Wesleya Silva G1'e yaptığı açıklamada, Morais'in ölümünün sevenlerini ve hayranlarını şoke ettiğini belirterek "Dev bir kalbin sahibiydi, etrafındaki insanlara her zaman yardım ederdi." dedi.

Hayranları ve sevenleri şoke oldu Örümcek ısırığı şarkıcı Darlyn Moraisin sonu oldu

BREZİLYA DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÖRÜMCEĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Morais'in ölümüne hangi örümceğin neden olduğu bilinmiyor ancak Brezilya'nın dünyanın en tehlikeli örümceği olan 'Brezilya Gezgin Örümceği'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Brezilya Gezgin Örümceği zehrinin olağanüstü acıya, kan basıncının yükselmesine, solunum hızının artmasına, bulanık görmeye ve kasılmalara neden olduğu belirtiliyor. 

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#Darlyn Morais#Brezilya#Örümcek Isırığı

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