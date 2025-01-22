Hayranları otelini bastı

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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, hayranlarının kaldığı otele gizlice girerek yatak odası kapısının önünde beklemesi nedeniyle büyük korku yaşadı. “New Rules” şarkısıyla tanınan 29 yaşındaki sanatçı bir reklam filmi çekimi için Güney Amerika’ya uçtuktan sonra Santiago, Şili’deki beş yıldızlı Ritz-Carlton otelinde kalıyordu. Selfie çekmek isteyen hayranları, sanatçının yatak odası kapısının önünde ve asansörde beklerken yakalandı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak, “Dua’nın ülkeye gelişi sırasında onu görmek isteyen hayranları nedeniyle ortalık karıştı. Bir grup hayran sadece otel katına değil, odasının önüne kadar ulaştı. Hatta asansörde daha fazla hayran bekliyordu. Güvenlik ekibi ek kontroller yapmak zorunda kaldı. Dua, otel içinde fotoğraf çektirmeyeceğini söyledi” açıklamasında bulundu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıl, TikTok fenomeni olmak isteyen bir kişinin İngiltere’nin Birmingham kentinden gerçekleşen prova alanına girmesi nedeniyle Glastonbury Festivali hazırlıklarına ara vermek zorunda kalmıştı. Olay sonrası otelde güvenlik önlemleri artırıldı.