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HABERLERDünya Haberleri

‘Hayranları’ kâbusu oldu

#Taylor Swift#ABD#Morgan Mank
‘Hayranları’ kâbusu oldu

ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in başı takıntılı hayranlarıyla dertte. Morgan Mank adlı şahıs, aracıyla ünlü şarkıcının evinin bulunduğu binanın duvarına çarpıp girişteki zilleri söktü. Saldırgan, olay gerine gelen polislere “Taylor Swift gelmeden buradan ayrılmayacağım” diyerek karşı koydu.

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TAKINTILI hayranlar, ünlü isimlerin en büyük kâbusu haline geldi. Son olarak ABD’li popçu Taylor Swift de aynı dertten mustarip oldu. Şarkıcının ‘hayranı’ olduğunu öne süren Morgan Mank (31) adlı bir kişi, aracıyla Swift’in Manhattan’daki evinin bulunduğu binanın duvarına çarptı. Mank daha sonra duvardaki zil otomatını yerinden sökmeye çalıştı. Saldırganın olay yerine gelen polislere “Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım” dediği öğrenildi. Olay anında 32 yaşındaki şarkıcının evde olup olmadığı henüz bilinmezken saldırgan, akıl sağlığı kontrolü için önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan saldırganın olay anında sarhoş olduğu bildirildi.

İLK KEZ OLMUYOR

Ancak bu Taylor Swift’in takıntılı hayranları ile ilgili yaşadığı ilk olay değil. Geçen yaz Patrick Nissen adlı bir kişi, Swift’in yine New York’taki konutunun bulunduğu binaya girmeyi başarmış ancak eve giremeden polis tarafından yakalanmıştı. Polise verdiği ifadede de, “Taylor’ı çok seviyorum” demişti. Geçen yıl da başka bir takıntılı hayranı Mohammed Jaffard, Taylor Swift’in evine girmiş ve hırsızlıkla suçlanarak hapse atılmıştı. Her iki olayda da şans eseri Taylor Swift evde bulunmuyordu.

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‘Hayranları’ kâbusu oldu

Morgan Mank adlı saldırgan, ünlü şarkıcının binasındaki zilleri de söktü. Gözaltına alınan saldırgan serbest bırakıldı.

 

 

 

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#Taylor Swift#ABD#Morgan Mank

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