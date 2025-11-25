Hayli Gubbi Yanardağı 12 bin yıl sonra patladı

Haberin Devamı

Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC) tarafından yapılan duyuruda, Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar bölgesinde yer alan Hayli Gubbi Yanardağı'nın faaliyete geçtiği açıklandı.

Yetkililer, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak volkanik patlamanın bölgedeki hayvancılık faaliyetleri üzerinde ekonomik sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

KÖYLER KÜL TABAKASIYLA KAPLANDI

Bu yanardağın daha önce kayda geçmiş herhangi bir püskürmesinin bulunmadığını aktaran yetkililer, çevre köylerin kül tabakasıyla kaplandığını belirtti.

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizma Programı da Hayli Gubbi'nin, yaklaşık 12 bin yıl önce Buzul Çağı'nın sona ermesinden bu yana süregelen Holosen Dönem’de bilinen herhangi bir patlamasının olmadığını doğruladı.