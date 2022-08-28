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Hayatlarının en mutlu günü kâbusa döndü... Damadın üzerine yıldırım düştü!

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#Çin#Yıldırım Çarpması#Dünya
Hayatlarının en mutlu günü kâbusa döndü... Damadın üzerine yıldırım düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 11:55

Çin'in Yunnan eyaletindeki Yeşim Ejderha Kar Dağı bir trajediye ev sahipliği yaptı. Nişan fotoğrafı için bölgeye giden çiftin üzerine yıldırım düştü. Damat hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen görüntü ise sosyal medyada viral oldu.

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Çin'de benzerine ender rastlanan bir trajedi yaşandı.

Çin'de çiçeği burnunda bir çift nişan fotoğrafı çektirmek için oldukça popüler bir lokasyon olan Yeşim Ejderha Kar Dağı'na gitti.

Mutluluklarını ölümsüzleştirmek isteyen çifti yıldırım ayırdı.

DAMADIN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, fotoğraf çekimi sırasında damadın üzerine yıldırım düştü.

Yerel basında damadın isminin Ruan olduğu açıklandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, adamı sağanak yağmurda taşırken görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

Çin'de bir hayli popüler olan sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Trajedi Çarşamba günü meydana geldi. Yetkililer talihsiz damadın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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'SARI UYARI'YI GÖRMEZDEN GELMİŞLER

Ülke basınında yer alan haberlerde trajediden önce yetkililerin bölge için sarı uyarı yayınladığı bilgisine yer verildi.

Aynı haberlerde bunun en yüksek uyarı olduğu ve çiftin bu uyarıya rağmen fotoğraf çekimine devam ettiğinin altı çizildi.

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