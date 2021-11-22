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Hayatının hatasını yaptı... Adele'e yöneltilen soru röportajı iptal ettirdi!

#Adele#Röportaj#Albüm
Hayatının hatasını yaptı... Adelee yöneltilen soru röportajı iptal ettirdi

İngiliz şarkıcı Adele son günlerde adından en çok bahsedilen sanatçıların başında geliyor. Yeni albümü birkaç gün önce yayınlanan Adele röportajlar ve televizyon yayınları arasında mekik dokurken yaşanan bir talihsizlik Avustralyalı bir gazetecinin neredeyse kariyerini bitiriyordu. İşte 'bu nasıl hata!' dedirten olayın ilginç perde arkası detayları...

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Adele ile röportajı sırasında yeni albümünü dinlemediğini söyleyen Avustralyalı sunucunun röportajı iptal edildi.

Televizyon sunucusu Matt Doran, Adele'in yeni albümü 30'un Avustralya basınında yayımlanması planlanan tek röportajı için şarkıcı ile buluşmak üzere 4 Kasım'da Sydney'den Londra'ya uçtu.

Avustralya basınında çıkan haberlere ve Telegraph gazetesine göre Channel 7 için röportajı gerçekleştirdiği sırada Adele, Doran'a albümü nasıl bulduğunu sordu.

Doran ise albümü dinlemediğini itiraf etti.

Bunun üzerine röportajı Channel 7 çekmiş olsa bile yayın hakkına sahip olan Sony, röportajın yayınlanmasını iptal etti.

The Australian gazetesine konuşan Doran, kendisine gönderilen şarkıların ön izlemelerinin olduğu epostayı görmediğini belirterek özür diledi ve hatasının küstahlıktan ziyade dikkatsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Weekend Sunrise isimli programın ortak sunucusu Doran, "Bu, kaçırdığım en önemli epostaydı" dedi.

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Bu röportaj, Avustralya televizyonlarında yayınlanacak tek Adele röportajı olması dolayısıyla Channel 7'ı rekabette öne geçirecekti.

Canlı yayınlarda bir süredir görünmeyen Doran, Channel 7'deki görevinden alındığı iddialarını yalanladı.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Doran'ın iki meslektaşı ile birlikte Londra'ya seyahatinin yayın ağına maliyeti 700 bin dolar oldu.

Doran'ın hatasıyla çok sayıda kişi Twitter'da dalga geçti. Doran ise kendisine anlayışlı yaklaşılmasını talep etti.

Hayatının hatasını yaptı... Adelee yöneltilen soru röportajı iptal ettirdi

Senarist Briony Kidd ise işini tutkuyla yapan birçok sanat yazarı ve eleştirmenin röportaj başına 40 dolara ya da ücretsiz çalıştığını hatırlatarak aradaki uçuruma dikkati çekti.

SPOTİFY'DAN ADELE'İN İSTEĞİNE YANIT: ŞARKILAR SIRAYLA ÇALINACAK

Diğer yandan Adele'in müzik dinleme platformu Spotify'dan şarkılarının karışık çalınmaması talebine olumlu yanıt verildi.

BBC'den Jennifer Meierhans'ın haberine göre Adele'in altı yıl sonra gelen ilk albümü 30 için talep ettiği istisnaya Spotify, ''Senin için her şey mümkün'' yanıtını verdi.

Adele, Spotify'dan albüm sayfalarından ''Karışık çal'' butonunu kaldırmasını talep etti.

Popüler online müzik ve podcast dinleme servisi ise bunun üzerine sırayla çalma tuşunu varsayılan özellik olarak tüm albümlere getirdi.

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Adele, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Albümleri bu kadar özenerek şarkı listemize boşuna koymuyoruz. Sanatımız bir hikaye anlatıyor ve hikayelerimiz bizim istediğimiz şekilde dinlenmeli. Dinlediğiniz için teşekkürler Spotify" dedi.

Hayatının hatasını yaptı... Adelee yöneltilen soru röportajı iptal ettirdi

Spotify adına konuşan bir şirket sözcüsü, uzunca bir süredir sanatçılar ve dinleyiciler tarafından istenen bu özelliği yayınlamaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar halen karışık çalma özelliğini seçebilecekler ancak sistemde varsayılan özellik, albümleri sanatçılar tarafından seçilen sıraya göre çalmak olacak.

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Adele'in yeni albümü 30, yayınlandığı Cuma gününden beri Spotify'dan dinlenebiliyor.

İlk haftasında 800 bin adet satan 30, İngiltere tarihinin en hızlı satan albümü oldu.

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