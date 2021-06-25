2000’li yılların efsanevi pop yıldızı Britney Spears, 13 yıldır hayatını ve parasını kontrol ettiği gerekçesiyle, babası Jamie Spears’a karşı açtığı vasiliği bozma davasında dün ilk kez ifade verdi. ‘Kölelikten kurtulma’ davası diye nitelendirdiği duruşmada Spears, tüm dünyada büyük yankı bulan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘BABAMIN KONTROLÜ İSTİSMARA DÖNÜŞTÜ’

Ünlü yıldız, 2007’de girdiği ruhsal bunalımdan sonra babasının, tüm hayatını adeta ele geçirdiğini söyledi. “Babam evlenmeme ve çocuk sahibi olmama izin vermiyor, ilaçlar vererek beni uyuşturuyor” diyen Spears, babasının kontrolünün istismara dönüştüğünü ifade etti. İki çocuğu bulunan ABD’li popçu, babasının spiral (rahim ağzı araç) takmasını istediğini belirterek yeniden çocuk sahibi olmasını ve erkek arkadaşıyla evlenmesini engellediğini savundu. Babasını ayrıca, psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak “sarhoş” hissetmesine neden olmakla suçladı.

Jamie Spears

‘ÇOCUK DOĞURMAMA İZİN VERMİYOR’

“Evlenip bir bebek sahibi olmak istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi” diyen Spears, “Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar” diye konuştu. Sosyal medya paylaşımlarını dahi babasının kontrol ettiğini belirten Spears, mahkemede kendini şu sözlerle savundu: “Sadece hayatımı geri istiyorum. 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim bunun sona ermesi, paramın kontrolüne sahip olmak. Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bu kadar uzun süre bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum.”

Britney Spears’ın hayranları, destek için mahkeme salonunun dışında toplandı ve “Britney’e özgürlük” yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

NE OLMUŞTU?

- 2007’de saçlarını kazıtıp muhabirlere saldıran Spears, alkol ve uyuşturucu tedavisi için rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Bu dönemde kızının tüm servetini kontrol altına alan Jamie Spears, tam 13 yıldır Britney’nin vasisi durumunda.

- Kendi hayatı üzerinde kontrol sahibi olmamaktan şikâyet eden Spears, geçen yıl babasına karşı vesayeti bozma davası açtı. Mahkeme, Jamie Spears’ı vasilikten almasa da, Britney’e ortak vasi ekleyerek babasının tek başına kararlar alma gücünü elinden aldı.

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