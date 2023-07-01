Hayat pahalılığı Kral’ı da zorluyor

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Charles, kraliyetin giderlerini düzene sokma ve İngiliz vergi mükelleflerine daha az yük olma sözü vermişti. Ancak ailenin mali durumuna ilişkin önceki gün yayınlanan rapor, bu sözü tutmanın şimdilik mümkün olmayabileceğini gösteriyor.

RUTİN HARCAMALAR ARTTI

Rapora göre, Kraliçe Elizabeth’in ölümü üzerine yapılan harcamaların yanı sıra, Buckingham Sarayı’nın yenilenmesi de enflasyon yüzünden başta planlanandan daha masraflı oldu. Ayrıca sarayın yiyecek ve yakıt harcamaları da enflasyon yüzünden önceki seneye göre yüzde beş arttı. Bu, ailenin giderlerini geçen mali yılda 107 milyon sterlinin üzerine taşıdı. Charles, masrafları karşılamak için hükümetten alınan yıllık hibe yetersiz kalınca yedek hesaptan 20.7 milyon sterlin daha çekti.