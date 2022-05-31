Hayat kurtarırken hayatı karardı… Doktorlara yalvarıyor: Lütfen kolumu kesin!

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32 yaşındaki Jade Harle, 2018 yılında cankurtaran olarak çalışıyordu.

Boğulmak üzere olan bir kişiyi kurtaran kadın o sırada kolunu kesti. Ancak kesik küçüktü ve Jade durumu önemsemedi.

Haftalar içinde yara enfekte oldu ve kapanacağı yerde giderek büyümeye başladı. Talihsis kadına sepsis teşhisi kondu.

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Jade Harle mutlu günlerinde kameraya böyle bakmış...

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIĞA YAKALANDI

Sepsis enfeksiyon kapan bir yaranın giderek kötüleşmesi ve en sonunda kan zehirlenmesi denen duruma yol açarak ölümcül hale gelmesi durumunun tıbbi adı.

O zamandan beri işsiz olan bir çocuk annesi, haftalar içinde yaranın enfekte olduğunu ve parmaklarına kadar ülserler geliştirmeye başladığını söyledi.

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Bir gün annesiyle konuşurken birden bir hastalık dalgasının üzerine çöktüğünü hissetti ve bayıldı.

Jade Harle hastaneye kaldırıldı ve hastaneye kaldırılan insanların dörtte birini öldüren ve yaşamı tehdit eden bir reaksiyon olan sepsis teşhisi kondu.

Doktorlar kolunu kesmek istedi ama o enfeksiyonla savaşabileceği umuduyla bunu yapmamaları için yalvardı.

Ancak dört yıldan sonra Jade Harle, hala sepsis ve kolundaki açık bir yara ile mücadele ediyor ve enfeksiyonu nedeniyle aşılanamıyor. Jade, hiç tanımadığı birinin hayatını kurtarmak isterken başına akılalmaz şeyler geldi

4 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

Talihsiz kadın ayrıca piyoderma gangrenozum adı verilen ve cildinin yaralarını iyileştirmek için mücadele ettiği anlamına gelen bir bağışıklık bozukluğu olduğunu da öğrendi.

Jade yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Görünürde bir son yok ve bununla yaşamak zor bir şey. Sadece bunun bitmesini istiyorum. Her gün korkarak uyanıyorum ve bu korkunç. Hayatım için savaşıyorum. Ben sadece ben değilim.”

Jade 2018 yılında bir kişinin suda çırpındığını ve boğulmak üzere olduğunu gördü. Duruma müdahale etmek için hemen küçük teknesine atlayıp açıldı.

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Boğulan kişiye ulaşan ve onu sudan çıkarıp çeken kadın o sırada bir şey kolunu kesti. Bunun içinde olduğu tekne olduğunu düşünüyor. Jade, enfeksiyona karşı korunmak, tetanoz aşısı yaptırmak ve antibiyotik almak için hastaneye gitti.

ÖNEMSEMEDİĞİ YARA HAYATINI KARARTTI

Küçük kesiğinin iyileştiğine inanıyordu ama sadece birkaç hafta içinde kolunda, elinde ve parmaklarında siyah ülserler geliştirdi.

Olaydan bir buçuk ay sonra annesiyle telefonda konuşurken aniden rahatsızlandı ve bayıldı.

Harle, basına yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Annem bir ambulans çağırdı, tamamen kendimi kaybetmiş haldeydim, dört litre kan kaybetmiştim, kanamam olmadığı için bunu nasıl olduğunu anlayamadılar. Sepsis geçirdim ve gerçekten korktum, bana kolumu kesmek zorunda kalacaklarını söylediler. Bunların hepsi hastaneye geldikten 3 veya 4 saat sonra oldu. Bekleyip görelim ve düşünmek için biraz zamanımız olur mu dedim. Bununla savaşabileceğimi düşündüm, kolumu kaybetmek istemedim.”

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Doktorların çabaları yetmedi... Jade kolunu kaybedecek

VÜCUDU TEDAVİYİ REDDETTİ

Doktorlar, bir yaradan enfekte olmuş dokuyu çıkaran ve yarayı iyileştirmeye teşvik etmek için sağlıklı dokuyu açıkta bırakan bir işlem olan debride işlemini uyguladı.

Jade Harle, kolunun, birinin kolunun içini kazımak için kaşık kullanmış gibi göründüğünü söyledi.

Kolundaki ilk çizikten bu yana, bağışıklık sistemi bir enfeksiyona aşırı tepki verdiğinde ve vücudun kendi organ ve dokusuna zarar vermeye başladığında gerçekleşen ve ölümcül olan sepsis teşhisi ile sekiz kez hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar ona, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle tetiklenen ağrılı ülserlere neden olan nadir bir cilt rahatsızlığı olan piyoderma gangrenozum teşhisi koydu. Bu hastalık her yıl İngiltere ve ABD'de her 100 bin kişiden birinde görülüyor.

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Bu durum, hem kendi deri greftlerinin hem de kolundaki deriyi değiştirmek için bir kadavradan alınanların parçaların işe yaramadığını ve vücudu bu dokulara saldırdığı için tedavinin başarısız olduğu anlamına geliyor.

“YALVARIRIM KOLUMU KESİN”

Sürekli acı içinde yaşayan Harle, şimdi çaresizce kolunun kesilmesini istiyor ve dört yıl önce olduğu gibi kolu için savaşmaktan vazgeçmiş durumda.

Ancak sepsis olduğu sürece amputasyona (bir uzvun kesilerek vücuttan çıkarılması) tabi tutulamaz. Ve üstelik kolu alınana kadar sepsise karşı da savunmasız kalmaya devam edecek.

Sevenleri talihsiz kadın için yardım kampanyası başlattı

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Jade, son 12 ayın sekizinde hastanede. Her gün sadece özel ihtiyaçları olan ve büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayan 12 yaşındaki oğlunu sadece dakikalar süresince görebiliyor. Oğlu yaşlı ve hasta olan büyükannesi ve büyükbabasıyla yaşamak zorunda…

Jade’in ameliyatı ve sonrasında koluna protez takılmasının masraflarının devlet tarafından karşılanmaması ihtimaline karşı bir yardım kampanyası başlatıldı ve para toplanmaya çalışılıyor.

*Haberin spot ve kapağında kullanılan fotoğraflar İngiliz fotoğrafçı Phil Harris tarafından Mirror gazetesi için çekilmiştir