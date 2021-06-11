Hayallerinin tatiline çıkmışlardı... Dünya timsah saldırısı yaşayan ikiz kardeşleri konuşuyor!

Dünyayı gezmeyi çok seven ve birlikte çıktıkları tatillerde verdikleri mutlu pozları paylaşan İngiliz ikiz kardeşler Melissa ve Georgia Laurie, çok merak ettikleri Meksika'ya gittiklerinde başlarına gelecek felaketten habersizdiler...

28 yaşındaki kardeşler Melissa ve Georgia Laurie Meksika'da hayallerindeki tatili yapmayı düşlerken tur rehberinin tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen kendilerini götürdüğü gölde timsah saldırısına uğradı ve neredeyse canından olan ve şu anda komada yaşam savaşı veren Melissa tam üç metrelik bir timsahın saldırısına uğradı.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere'de Berkshire'da yaşayan 28 yaşındaki Melissa ve Georgia Laurie tatil için Meksika'nın Oaxaca şehrine gitti. Gittikleri yerdeki gölün içinde bulunan planktonlar geceleri parlayarak ortaya muhteşem bir görüntü çıkarıyordu. Ancak bu gölde çok tehlikeli timsahlar bulunuyordu ve bu yüzden de tur rehberleri turistleri bu bölgeye götürmüyor ve göle girmemeleri konusunda uyarıyordu.

REHBER KANDIRMIŞ

İkizlerin 33 yaşındaki kız kardeşi Hana Laurie, ikizlerin kaldıkları pansiyonları aracılığıyla rezervasyon yaptırdığı tur rehberinin, bu işi yasadışı bir şekilde yaptığını ve turistleri yüzmek için tehlikeli yerlere götürmesiyle ünlü olduğunu söyledi. Melissa ve Georgia Laurie'ye, sörf beldesi Puerto Escondido'dan on mil uzakta bulunan gölde yüzmelerinin güvenli olduğu söylenmişti. Kardeşler yüzmek için göle girdiklerinde ise tam anlamıyla dehşeti yaşadılar. Hayvanat bahçende çalışma deneyimi de bulunan ikiz Melissa, aniden 3 metrelik bir timsahın saldırısına uğradı. Timsah, suyun altına sürüklerken, genç kadının yardımına ikizi Georgia koştu. Deneyimli bir dalgıç olan Georgia, kardeşini kurtarmaya çalışırken timsahı defalarca yumruklamak zorunda kaldı.

Daily Mail'in haberine göre ki kardeş de şu anda hastanede tedavi altında. Timsah saldırısıyla pek çok yara alan ve durumu kritik olan Melissa, ölüm kalım savaşı veriyor. Georgia, Melissa'nın yaşam destek ünitesinden çıkarıldığını ve henüz konuşamasa da makinelerden bağımsız olarak nefes aldığını açıkladı. Georgia, "Beni tanıdı ve kim olduğumu biliyordu" diyor. Beni gördüğüne sevinmiş görünüyordu." dedi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Sertifikalı turist rehberi Gerardo Escamilla Perez, gölün yakınlarında başka bir turist grubunu gezdirirken ikizlerin yardım çığlıklarını duyduğunu anlatıyor. “Çığlıklar ve gürültü duymaya başladık” diyen Perez kendi turistlerini güvenli bir yerde bırakarak ve ikizlere doğru koşmuş. "timsahlar oraya yuva yaptığı için yılın bu zamanında daha da tehlikeli bir bölge" diyen Perez, "Timsah, timsah" diye bağırdıklarını duydum ve hemen oraya koştum diyerek yaşadıklarını aktarıyor.



Isırık ve diş izlerini gördüğünü anlatan rehber "Başı kan içindeydi. Timsahın hala yakında olduğunu ve tekrar saldıracağını düşündüler." diyerek korkunç anları anlattı. İkizleri botla yardım alabilecekleri güvenli bir alana taşıyan Perez sadece bunun bile 20 dakikadan fazla sürdüğünü sözlerine ekledi.

İkiz kardeşlerin anneleri ise basına yaptığı açıklamada Melissa ve Georgia'nın hayatlarını kurtaran şeyin, aralarındaki kırılmaz güçlü bağ olduğunu söyledi.

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