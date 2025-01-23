Hayaller suya düştü: Yüzlercesi kapıda kaldı... 2'inci Trump döneminin ilk yasası

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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından göçmenlerin ABD'ye düzenli bir şekilde girmesini sağlamak ve yasadışı sınır geçişlerini azaltmak amacıyla kurulan CBP One uygulamasını kapattı.

Mobil uygulamanın kaldırılması, gözyaşlarına ve hayal kırıklığına neden olurken uygulama ile alınan ve bekleyen tüm göç randevuların iptal edilmesine sebep oldu.

Biden yönetimi tarafından yürürlüğe konulan uygulama, göçmenlerin sığınma talebinde bulunmak için randevu almalarının tek yoluydu. Ancak Trump'ın Oval Ofis'te imzaladığı kararnamenin ardından Gümrük ve Sınır Koruma, "mevcut randevuların iptal edildiğini" ve uygulamanın artık bu amaçla kullanılamayacağını duyurdu.

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YÜZLERCE KİŞİ ABD KAPISINDA KALDI

Haiti'den, Venezuela'dan ve dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce kişi, aylarca bekledikten sonra nihayet ABD'ye yasal olarak girmek için randevu aldıklarını cep telefonlarına gelen mesaj ile gösterdi.

Her gün 400 kişinin uygulama üzerinden kabul edildiği Tijuana'daki göçmen Maria Mercado, ailesiyle birlikte sınırda kaldıklarını ve ne yapcaklarını bilmediklerini söyledi.

Hayalleri umutsuzluk ve inançsızlığa dönüşen Mercado, "Dünya'da başka bir isteğim yok. Lütfen beni içeri alsınlar. Sadece içeri girmek istiyorum" dedi.

38 yaşındaki Kübalı Jairol Polo, Teksas'ın karşısındaki Matamoros'tan randevu aldığını ancak sınıra geldiğinde randevusunun iptal edildiğini öğrendi.

Polo, “Ne hissettiğimizi hayal edin” cümlesini kederli bir şekilde sarfederken sınırda kalan bir başka göçmen Venezuelalı Rober Caruzi, “İki kez sınıra ulaştım ve iki kez geri gönderildim ama umudumu kaybetmedim” ifadesinde bulundu.

Meksika'nın ABD sınırındaki Juarez kentinden umuda geçmek isterken kapıda kalan bir kadın, sınır çitini tutan direğe yaslanarak feryat etti. Umutları boşa çıkan bir başka göçmen Julio Alberto Hernandez, ABD'nin San Diego eyaletinin sınır komşusu Tijuana'da beklediği sırada randevusuna sadece üç dört gün kaldığını söyledi.

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Çocuklarının ABD'de olduğunu belirten Hernandez, “Çok mutluydum çünkü çocuklarıma destek olmak için giriş yapabilecektim. Ama uygulamanın kaldırılmasıyla üzüldük. Çünkü randevum iptal oldu" dedi.

Honduraslı göçmen Christian Martinez, başvurusunun kabul edilmediği yanıtını aldığını "Bu çok uzur. Çünkü umudum yok oldu" sözleriyle ifade etti.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN İLAVE 1500 ASKER

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakan Vekili Robert Salesses, ülkenin güney sınırına destek için gönderilecek ilave ABD askerine ilişkin kararı duyurdu.

Salesses, bakanlığın halihazırda bölgede operasyonlar yürüten birliklere takviye olması için ABD-Meksika sınırına ilave 1500 askeri personel göndereceğini belirterek, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin etmesinden bu yana bölgede aktif güvenlik güçlerinde yüzde 60'lık bir artışı temsil edeceğini söyledi.

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Sınıra ilave havadan istihbarat, gözetleme ve destek personelinin de görevlendirilebileceğini ifade eden Salesses, çok sayıda ek sınır uygulaması geliştirilmesinin hedeflendiğine işaret etti.

Salesses, San Diego ve Teksas'taki El Paso şehrinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından gözaltına alınan 5 bini aşkın kişinin sınır dışı edilmesi için hava ikmal desteği sağlanacağını da kaydetti.

Halihazırda tedarik sürecinde olunduğunu belirten Salesses, "Bakanlık, kısa sürede İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), federal kurumlar ve devlet ortaklarıyla işbirliğin içinde ulusumuzun sınırlarında ana hatlarıyla belirtilen tüm tehditleri ele almak üzere ek uygulamalar geliştirecek ve yürütecektir." ifadesini kullandı.

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Duyuru, yemin ettikten sonra konuşma yapan Trump'ın, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmesinin ardından geldi.

2. TRUMP DÖNEMİNİN İLK YASASI

ABD'de yasa dışı göçü önlemek amacıyla hırsızlık ve soygun gibi çeşitli nedenlerle suçlanan düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını gerektiren yasa tasarısı, Senatonun ardından Temsilciler Meclisinde de kabul edildi.

Yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Amerikalı bir üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 156 hayır oyuna karşılık 263 evet oyuyla kabul edildi.

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Cumhuriyetçilerin hazırladığı tasarıya 46 Demokrat meclis üyesinin de evet oyu vermesi dikkati çekti.

İki gün önce Senatodan da geçen tasarı, Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesinin ardından Beyaz Saraya gönderildi.

Trump tarafından imzalanarak yasalaşacak olan düzenleme, ikinci Trump döneminin ilk yasası olarak kayıtlara geçecek.