Hayaletin 37 saati

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ABD, pazar gecesi İran’ın nükleer tesislerini vurdu. Operasyona 125’ten fazla ABD uçağı katıldı. Bu rakama B-2 bombardıman uçakları, 4. ve 5. nesil savaş uçakları, düzinelerce tanker uçağı, istihbarat ve gözlem uçaklarının da dahil olduğu söylendi.

ABD’nin Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan Amerikan hayalet bombardıman uçağı B-2’ler aralıksız 37 saat boyunca uçtu. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, “Amerikan tarihinin en kapsamlı B-2 saldırısıydı. 11 Eylül operasyonundan sonra en uzun uçuş süresinin olduğu ikinci B-2 operasyonu olmuştur” dedi.

TUVALET, FIRIN VE BUZDOLABI

ABD Hava Kuvvetleri, B-2’lerin kullanıldığı “Gece Yarısı Çekici” (Operation Midnight Hammer) adını verdiği operasyondan dikkat çeken detayları paylaştı. ABD medyası, pilotların konforunu artırmak amacıyla B-2 hayalet bombardıman uçaklarının tuvalet, mikrodalga fırın ve atıştırmalıklar için bir soğutucu ile donatıldığını yazdı. İki pilotun dönüşümlü olarak uçuşu sürdürebilmesi amacıyla birinin dinlenmesine olanak tanıyan alan da mevcut. The Telegraph’ın haberine göre, operasyon kapsamında görevlendirilen yedi B-2 bombardıman uçağı tam bir sessizlik içinde uçarken, ikişer kişilik mürettebatlar gece boyunca sırayla dinlendi.

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1’İ DÜŞTÜ 20’Sİ GÖREVDE

B-2 Spirit, Soğuk Savaş döneminde radara yakalanmayan “hayalet” yapısıyla düşman derinliklerine fark edilmeden sızmak ve vur-kaç görevleri için üretildi. Başta 132 adet üretilmesi planlandı. Ancak yüksek maliyet ve Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla program küçültüldü. Sadece 21 adet B-2 üretildi. 2008’de biri düştü, halen 20’si aktif görevde.





PİLOTLARIN ‘GÜÇ KESTİRMESİ’

B-2, iki pilotla uçuruluyor. Ancak görev süresi uzun olunca, bu sayı zaman zaman sorgulanıyor. Kosova Savaşı’ndan sonra Temsilciler Meclisi’nde özel bir oturumda üçüncü pilot önerilmişti. Komutan Leroy Barnidge de “Bomba filoları olarak ‘power nap / güç kestirmesi’ (8-20 dakikalık kısa uyuklamalar) kavramının değerini öğrendik. Bu, bireyi tazeleyecek ama derin uykuya geçmesine izin vermeyecek kadar kısa süren uykudur. Derin uyku sonrası uyanma süresi çok daha uzundur. Pilotların toplam uykuları genellikle 2 ile 6 saat arasında değişiyordu. Tabii ki bu kısa aralıklarla, sırayla yapılan uykulardı. Üçüncü koltuk uçakta büyük bir modifikasyon gerektirir” diye cevap vermişti.

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GÖRÜNMEZLİĞİN ŞİFRELERİ

ABD Hava Kuvvetleri B-2’nin “hayaletliği”ni şöyle açıklıyor: B-2’lerin düşük gözlemlenebilirliği, azaltılmış kızılötesi, akustik, elektromanyetik, görsel ve radar teknolojilerinin birleşiminden kaynaklanıyor. Bu teknolojiler, gelişmiş savunma sistemlerinin B-2’yi tespit etmesini, izlemesini ve devreye girmesini zorlaştırıyor.

İLK GÖREV: KOSOVA

B-2 Spirit, ilk kez 1999’da Yugoslavya’ya karşı düzenlenen NATO operasyonuyla savaşa girdi. Harekât, 78 gün sürdü. 24 Mart’ta, Missouri’deki Whiteman Hava Üssü’nden havalanan iki B-2, ABD’den kalkıp Avrupa kıtasındaki hedefleri vurdu ve hiç durmadan üsse geri döndü. Bu operasyonların her biri yaklaşık 30 saat sürdü.

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EN UZUN SEFER AFGANİSTAN

11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin başlattığı operasyonlar çerçevesinde B-2’ler bu kez Afganistan’daydı. “Spirit of America / Amerika’nın Ruhu” adlı uçak, hedefleri vurmak için 44.3 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi. Diego Garcia’ya indi, motorları durdurulmadan yeni mürettebatla 30 saatlik dönüş uçuşuna başladı. Pilot Mel Deaile yaşananları şöyle anlattı: “Altı B-2, 70 saatten fazla durmadan çalıştı. İlk üç gün boyunca tek bir uçak bile bozulmadı veya motor sorunuyla karşılaşmadı.”

Kosova ve Afganistan’dan sonra B-2, ABD’nin stratejik hedeflerini vurmada vazgeçilmez bir araç haline geldi. 2003’te Irak’ın işgali sırasında, 2011’de Libya’ya düzenlenen operasyonlarda, Suriye ve Yemen’deki belirli hassas hedeflerde defalarca kullanıldı. Pentagon kaynaklarına göre, B-2’ler her seferinde doğrudan komuta merkezlerini, füze sistemlerini ve hava savunma altyapılarını hedef aldı.