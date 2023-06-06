Hayalet uçağın sırrı ortaya çıktı: F-16 pilotu kokpitten içeri baktığında şoke oldu...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 12:55
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ABD'yi alarma geçiren ve ormanlık bir alana düşerek pilot dahil 4 kişinin ölümüne neden olan 'hayalet uçağın' üzerindeki sır perdesi aralanıyor...
Pazar günü ABD'nin Virginia kentinde düşen ve 4 kişinin ölümüne neden olan 'hayalet uçağa' ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.'HAYALET UÇAK' ADINI VERDİLER
Pazar günü ABD'nin başkenti Washington DC'de duyulan patlama sesi büyük bir paniğe sebep oldu. Görgü tanıkları patlamanın depreme benzer bir sarsıntıya neden olduğunu iddia ederken, yetkililer kısa süre sonra yaptıkları açıklama ile patlama sesinin tatbikat sırasındaki bir uçuştan değil yasak bölgeyi ihlal eden Cessna Citation tipi küçük uçağın düşmesinden kaynaklandığını açıklandı.
Küçük uçağın otopilotta olması ve yetkililerin pilotla temas kuramaması nedeni ile ABD medyasında 'hayalet uçak' olarak anılmaya başlanan Cessna'ya dair bugün dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
New York Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı özel uçağı saptadıktan sonra hemen operasyona başladı ve Andrews Hava üssü'nden F-16
savaş uçaklarını havalandırdı.UÇAĞIN PİLOTU BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YATIYORDU
Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'ndan (NORAD)yapılan açıklamaya göre, uçağın pilotu ile hiçbir şekilde iletişim kurulamayınca F-16 pilotlarından biri kokpite bakıp ne olduğunu anlamak için uçağın yanına kadar gitti.
Kokpit penceresinden içeri bakan NORAD pilotu, küçük uçağın pilotunun yere devrildiğini ve bilinçsiz olarak yattığını gördü.BASINÇ DÜŞÜNCE BİLİNÇLERİNİ KAYBETMİŞ OLABİLİRLER
Havacılık uzmanları, uçak içinde bulunan3 yolcu ve pilotun basınç düşmesi nedeni ile bilinçlerini kaybetmiş olabileceklerini öne sürerken, otomatik pilottaki uçak yakıtı bitince ormanlık alana düştü ve uçaktaki herkes hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden pilotun kimliği henüz açıklanmazken Adina Azarian, 2 yaşındaki kızı Aria ve bebeğin dadısının korkunç kazada hayatını kaybettiği doğrulandı. ACİL KARAR VERMEK ZORUNDA KALDILAR: JETLER SÜPERSONİK HIZDA UÇTU
New York Post'ta yer alan habere göre, yetkililer pilotsuz uçağı saptadıklarında o kadar acil karar vermek zorunda kaldılar ki jetlerin süpersonik hızlarda uçmasına izin vererek bölgedeki sakinleri sarsan ses patlamalarına göz yumdular.
Bugün ABD medyasında kazada hayatını kaybeden anne ve bebeğin fotoğrafları yayımlanırken kazanın ön raporunun 10 gün içinde çıkacağı belirtildi.