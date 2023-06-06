Hayalet uçağın sırrı ortaya çıktı: F-16 pilotu kokpitten içeri baktığında şoke oldu...

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Pazar günü ABD'nin Virginia kentinde düşen ve 4 kişinin ölümüne neden olan 'hayalet uçağa' ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.



Pazar günü ABD'nin başkenti Washington DC'de duyulan patlama sesi büyük bir paniğe sebep oldu. Görgü tanıkları patlamanın depreme benzer bir sarsıntıya neden olduğunu iddia ederken, yetkililer kısa süre sonra yaptıkları açıklama ile patlama sesinin tatbikat sırasındaki bir uçuştan değil yasak bölgeyi ihlal eden Cessna Citation tipi küçük uçağın düşmesinden kaynaklandığını açıklandı.



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