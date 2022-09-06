Hayalet uçağın gizemi çözüldü! Baltık Denizi'ne düşen uçak ünlü iş insanına ait

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İspanya'nın Jerez de la Frontera havaalimanından kalkan ve Almanya'nın Köln şehrine giden özel bir uçak, dün esrarengiz bir şekilde Baltık Denizi'ne düştü.

NATO UÇAKLARI HAVALANDI: KOKPİTTE KİMSE YOKTU!

Uçağın kabin basıncı ile sorunlar yaşadığını bildirmesinden sonra radardan kaybolması üzerine yetkililer harekete geçti.

NATO jetleri Cessna 551 tipi özel uçağa eşlik etmek için havalandı ancak NATO pilotları ve İsveçli yetkililer, takip ettikleri uçağın kokpitinde kimsenin görülmediğini belirtti.

Paris ve Köln üzerinde tur atan uçak Baltık Denizi'ne yöneldi ve Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında düştü.



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Uçağın düşmesi sonrası bölgeye Letonya, İsveç ve Litvanya’dan kurtarma ekipleri gönderildi. AFP’ye konuşan İsveçli arama ve kurtarma ekibinin lideri Lars Antonsson, uçağın yakıtı bittiği için düştüğünü ve olay yerinde herhangi bir insan kalıntısı bulunmadığını açıkladı.

Antonsson ayrıca “Kurtarma ekipleri düşüşe neyin neden olduğunu anlamamızı sağlayabilecek hiçbir bulguya ulaşamadı” dedi.

HAYALET UÇAĞIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ: ÜNLÜ İŞ İNSANINA AİT

Gizemli olay dünya medyasında 'hayalet uçak' başlığı ile duyuruldu ve büyük ilgi çekti. Uçağın düşmesi ile ilgili çok sayıda teori ortaya atılırken sis perdesi bugün gelen bir açıklama ile aralandı.

Özel hava yolu şirketi Quick Air'den yapılan açıklamada, düşen uçağın Alman iş insanı Karl-Peter Griesemann'a ait olduğu ve uçağı kendisinin kullandığı duyuruldu.



Alman iş insanı Karl-Peter Griesemann

KARISI VE KIZI DA AYNI UÇAKTAYDI

72 yaşındaki iş adamına özel uçağında eşi Juliane, 26 yaşındaki kızı Lisa ve kızının erkek arkadaşı Paul'ün de eşlik ettiği öğrenildi.

Ailenin bir süredir İspanya'daki yazlıklarında tatilde oldukları ve Köln'e geri dönüş yolunda korkunç kazayı geçirdikleri düşünülüyor.

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KABİN BASINCI DÜŞÜNCE HEPSİ BAYILMIŞ OLABİLİR

Havacılık uzmanları, kabin basıncında yaşanan düşüşün pilot ve yolcuların bayılmasına neden olmuş olabileceğini belirtiyor. Bu da NATO pilotlarının neden kokpitte kimseyi görmediğini açıklıyor.



Uçağın son anları, flightradar24 sitesinde böyle gözüküyor

ŞEHRİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN BİRİ

Batı Almanya'nın en büyük şehri olan Köln'de önde gelen bir şahsiyet olan Karl-Peter Griesemann, Griesmann Grubu'nun başkanıydı. Ünlü iş insanı ve Almanya'nın en büyüklerinden biri olan her yıl düzenlenen Köln karnavalının başkanıydı.

Trajik kaza sonrası birçok ülkeden gönderilen uçak ve feribotlar arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kurtarma ekipleri televizyonlara yaptıkları açıklamalarda kaza mahallinde yoğun bir petrol akıntısı olduğunu belirtti. Uçaktaki yolculara dair henüz bir kalıntı bulunmadı.