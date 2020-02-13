Hayalet kentte tarihi zirve

TÜRKİYE ve KKTC, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana kapalı tutulan “bir zamanların Las Vegas’ı” diye anılan Maraş kentinin Türk yönetiminde açılmasına yönelik yeni bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cumartesi günü KKTC hükümetiyle atılacak hukuki adımları belirlemek üzere kapalı Maraş’ta zirve düzenleyecek. Zirvede liderler, Maraş’ın açılması için hukuki ve siyasi yol haritası belirleyecek.

Türkiye Barolar Birliği’nin Kıbrıs konulu toplantıları çerçevesinde organize ettiği zirvede KKTC tarafını, Başbakanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay temsil edecek. Toplantıda Barolar Birliği ve KKTC’li hukukçular, atılacak adımlarla ilgili sunum yapacak. Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da bir konuşma yapacak.

AİHM KARARLARI UYGULANACAK

‘Maraş açılımını’ geçen yıl başlatan Özersay, 1974’ten beri kapalı tutulan kentteki envanter sayımında sona geldiklerini belirterek, kenti açma konusunda kararlı olduklarını söyledi. BM Güvenlik Konseyi’nin 1984 ve 1992’de aldığı, Maraş’ın BM’ye devrini öngören iki kararın bulunduğunu ancak bağlayıcı olmadığını belirten Özersay, “Uzun süre geçti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Rumların başvuruları üzerine bir dizi karar aldı. Bugün AİHM’in onayıyla kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nda Maraş’la ilgili 281 Rum başvurusu var. Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin de Osmanlı tapuları mevcut. 1974 öncesi mülk sahiplerinin haklarını da gözeterek uluslararası hukuk, AİHM kararları ve Vakıflar hukukuna göre kent açılacak” dedi.

JET SOSYETENİN TATİL YERİYDİ

1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nın son günlerinde Rumların boşaltması sonucunda Türk ordusunun eline geçen Maraş kenti, dünya jet sosyetesi ve ünlülerinin tatil yeriydi.

*Kent en parlak dönemini 1970-74 yılları arasında yaşadı. Doğu Akdeniz’in Las Vegas’ı diye isim yapan Maraş’ın müdavimleri arasında Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch, Brigitte Bardot gibi sanatçılar bulunuyordu.

*46 yıldır Türk ordusu denetimindeki kentte 45’i yıldızlı geri kalanı ise apartman tipinde 105 otel, 4 bin 649 ev ve daire, 21 banka, 99 eğlence merkezi ve 2 bin 953 işyeri yer alıyor.

*Banka ve evlerdeki, içinde nakit ve değerli eşyaların da bulunduğu, 450 kasa ise günümüze kadar açılmadan kontrol altında tutuluyor.

*1973 kayıtlarına göre, 12 bin yatak kapasiteli kent, Kıbrıs adasının turizm gelirlerinin yarısından fazlasını sağlıyordu.