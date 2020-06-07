‘Hayalet kent’te düğmeye basıldı

SALGIN MOLASI BİTTİ

Oktay salgın nedeniyle geri planda kalan Maraş açılımının devam etmesi gerektiğini belirterek “Türkiye ve KKTC’nin Rumlarla müzakerelerde artık oyalanmayı kabul etmeyecek. Eğer bir şey konuşulacaksa hemen şimdi” dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş’ın hemen açılması mesajını veren Oktay’a tam destek vererek, Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Başbakanlık’ta da kentin bir an önce açılması için özel bir komite kuracaklarını açıkladı.