‘Hayalet kent’te düğmeye basıldı
KKTC devlet televizyonu BRT’den Kıbrıs Türk halkına seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 46 yıldır kapalı tutulan Doğu Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Maraş kentinin açılmasını yeniden gündeme getirdi ve “Rum’un keyfini bekleyerek bir toprağın 46 yıl kapalı tutulması mümkün değil. Maraş’ın bir an önce açılmasını arzuluyoruz. Türkiye, Maraş ve Doğu Akdeniz konusunda bedeli ne olursa olsun KKTC’nin yanında” dedi.
SALGIN MOLASI BİTTİ
Oktay salgın nedeniyle geri planda kalan Maraş açılımının devam etmesi gerektiğini belirterek “Türkiye ve KKTC’nin Rumlarla müzakerelerde artık oyalanmayı kabul etmeyecek. Eğer bir şey konuşulacaksa hemen şimdi” dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş’ın hemen açılması mesajını veren Oktay’a tam destek vererek, Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Başbakanlık’ta da kentin bir an önce açılması için özel bir komite kuracaklarını açıkladı.
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