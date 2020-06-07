MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Hayalet kent’te düğmeye basıldı
GeriDünya ‘Hayalet kent’te düğmeye basıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Hayalet kent’te düğmeye basıldı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
‘Hayalet kent’te düğmeye basıldı
Abone Olgoogle-news

KKTC devlet televizyonu BRT’den Kıbrıs Türk halkına seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 46 yıldır kapalı tutulan Doğu Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Maraş kentinin açılmasını yeniden gündeme getirdi ve “Rum’un keyfini bekleyerek bir toprağın 46 yıl kapalı tutulması mümkün değil. Maraş’ın bir an önce açılmasını arzuluyoruz. Türkiye, Maraş ve Doğu Akdeniz konusunda bedeli ne olursa olsun KKTC’nin yanında” dedi.

SALGIN MOLASI BİTTİ

Oktay salgın nedeniyle geri planda kalan Maraş açılımının devam etmesi gerektiğini belirterek “Türkiye ve KKTC’nin Rumlarla müzakerelerde artık oyalanmayı kabul etmeyecek. Eğer bir şey konuşulacaksa hemen şimdi” dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş’ın hemen açılması mesajını veren Oktay’a tam destek vererek, Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Başbakanlık’ta da kentin bir an önce açılması için özel bir komite kuracaklarını açıkladı.

False
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle